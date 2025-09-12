महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain: महाराष्ट्राला पाऊस झोडपून काढणार! पुढील आठवडाभर १७ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा

Monsoon Update: हवामान विभागाने पुढील आठवडाभर १७ जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. तसेच या पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने आवश्यक काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबई : काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने राज्यभरात पुन्हा हजेरी लावली आहे. आज (शुक्रवार, ता. १२) सकाळपासूनही पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. मुंबईतही पावसाची रिमझिम सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच हवामान विभागाने पुढील आठवडाभर १७ जिल्ह्यांना अतिमुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.

