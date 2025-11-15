महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather: महाराष्ट्र थंडीने कुडकुडणार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत गार वारे वाहणार; हवामान विभागाने दिली महत्त्वाची माहिती

Maharashtra Weather Update: मुंबईसह इतर जिल्ह्यात थंडी वाढणार असून हवामान विभागाने महाराष्ट्रात थंडीच्या लाटेचा इशारा दिला आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : नोव्हेंबर महिन्यातही अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्यानंतर आता अखेर पावसाने परतीची वाट धरली आहे. यामुळे आता राज्यभरात गार वारे वाहत असून हवामान विभागाने महाराष्ट्रात थंडीच्या लाटेचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आजपासून म्हणजेच शनिवार (ता. १५) काही जिल्ह्यांमध्ये गारठा वाढणार असल्याची चिन्हं आहेत.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
IMD
Weather
Weather Department
weather forcast
Winter
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com