Maharashtra Weather: महाराष्ट्र थंडीने कुडकुडणार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांत गार वारे वाहणार; हवामान विभागाने दिली महत्त्वाची माहिती

मुंबई : नोव्हेंबर महिन्यातही अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्यानंतर आता अखेर पावसाने परतीची वाट धरली आहे. यामुळे आता राज्यभरात गार वारे वाहत असून हवामान विभागाने महाराष्ट्रात थंडीच्या लाटेचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आजपासून म्हणजेच शनिवार (ता. १५) काही जिल्ह्यांमध्ये गारठा वाढणार असल्याची चिन्हं आहेत. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ईशान्येकडून वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्रात गारठा वाढत असून येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये किमान तापमान आणखी खाली घसरण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुंबईसह इतर जिल्ह्यात थंडी वाढणार आहे. उत्तर मध्य महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांमध्ये शनिवारपासून तर मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये रविवारपासून (ता. १६) थंडीच्या लाटा पसरणार आहेत, अशी माहिती हवामान विभागाने दिली..कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्टशनिवार ते सोमवार कालावधीत जळगाव जिल्ह्यात थंडीच्या लाटेची शक्यता असून नाशिक जिल्ह्यात रविवार, सोमवारी तर धुळे आणि नंदुरबारमध्ये सोमवारी थंडीच्या लाटेचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..महाराष्ट्रात सध्याचे तापमानसध्या जळगाव येथे सरासरीपेक्षा ५.८ अंशांनी कमी, ९.५ अंश एवढे किमान तापमान नोंदवले गेले आहे. नाशिक जिल्ह्यात १०.९ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदवले गेले असून रत्नागिरीत कमाल तापमान ३४.२ अंश सेल्सिअस नोंदवले आहे. उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील तापमानाचा परिणाम उत्तर कोकणावर होत आहे. .डहाणूमध्ये १७.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे मुंबईत सांताक्रूझ १८.४ तर कुलाब्यात २२.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदवण्यात आले आहे. दरम्यान, सध्या ईशान्येकडून येणारे वारे दिवसाच्या तापमानावर फारसा परिणाम करत नसल्याचे हवामान विभागाने सांगितले आहे.