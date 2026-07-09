Maharashtra Rain: पश्चिम घाटात यंदा पावसाचा विक्रम! पहिल्या आठ दिवसांत इतका पाऊस का झाला? हवामान तज्ज्ञांनी सांगितले मोठे कारण

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातले आहे. पश्चिम घाट आणि सह्याद्री पर्वतरांगांमधील लोणावळा, महाबळेश्वर, ताम्हिणी, भीरा आणि इतर अनेक ठिकाणी ६ ते ८ जुलै दरम्यान ६०० मिमी पेक्षा जास्त ऐतिहासिक पाऊस झाला. ज्यामुळे भूस्खलन आणि पुराच्या घटना घडल्या असून रस्ते, रेल्वे आणि हवाई वाहतुकीवरही परिणाम झाल्याची माहिती आहे. .भारतीय हवामान विभाग (IMD) २०४ मिमी ते २४४.५ मिमी दरम्यानच्या पावसाला अतिवृष्टी आणि २४४.५ मिमी पेक्षा जास्त पावसाला अपवादात्मक अतिवृष्टी मानतो. त्यानुसार पश्चिम घाटालगतच्या महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये जास्त पावसाची नोंद झाली आहे. यामध्ये लोणावळा, भीरा आणि महाबळेश्वर या भागांत ऐतिहासिक पावसाची नोंद करण्यात आली आहे..Mumbai Pune Railway : मुंबई-पुणे रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुसळधार पावसामुळे एक्स्प्रेस रद्द, कोणत्या आणि कधीपर्यंत?.विक्रमी पावसाची नोंदहवामान विभागाच्या माहितीनुसार, (१२९० मिमी, +१६१%), भीरा (११२१ मिमी, +७३%), ताम्हिणी (१११० मिमी, +१२५%), शिरगाव (९६० मिमी, +५८%), आणि महाबळेश्वर (९१६ मिमी, +१००%) इतका पाऊस नोंदवण्यात आला आहे..मान्सूनमध्ये सुधारणा कशी झाली?भारतीय हवामान विभागाच्या मते, हा मुसळधार पाऊस अनेक अनुकूल हवामान परिस्थितींमुळे झाला, ज्यामुळे मान्सून सक्रिय झाला. मागील आठवड्यात, मध्य भारतावर एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आणि नंतर ते ओडिशा व छत्तीसगडमधून पुढे सरकले, ज्यामुळे बंगालच्या उपसागरातून बाष्पयुक्त वारे त्याच्याकडे खेचले गेले. याव्यतिरिक्त, मान्सूनच्या हंगामातील कमी दाबाच्या क्षेत्रांचा पट्टा आणि पश्चिम किनारपट्टीला समांतर असलेल्या दुसऱ्या कमी दाबातील क्षेत्रांच्या पट्ट्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रात इतका मुसळधार पाऊस झाला..Ulhasnagar: कर्तव्यावर असतानाच काळाचा घाला! वायरमनचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; कुटुंबाला 50 लाखांच्या मदतीची मागणी.जुने विक्रमभारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) पर्जन्यमानाच्या नोंदीनुसार (१९४१-१९९०), लोणावळ्यात एका दिवसात सर्वाधिक ५७८ मिमी पावसाची नोंद २३ जुलै १९९० रोजी झाली होती. तर, महाबळेश्वरमध्ये सर्वाधिक पावसाचा दिवस २० जुलै १८९६ होता, जेव्हा या थंड हवेच्या ठिकाणी ४५८ मिमी पावसाची नोंद झाली होती; रायगड जिल्ह्यातील भीरा येथे २४ जुलै १९८९ रोजी ७१३ मिमी पावसाची नोंद झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.