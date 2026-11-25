Sanjay Raut Narsingh Udgirkar ACBराज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी मातंग समाजासाठीच्या ट्रेनिंग सेंटरसाठी पाच कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप लातूरच्या उदगीर येथील सामाजिक कार्यकर्ते नरसिंग उदगीरकर यांनी केला आहे. ठाकरे गटाचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी छत्रपती संभाजी नगरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी हे आरोप केले..संजय राऊत म्हणाले की, भरोश्याच्या म्हशीला टोणगा व्हावा, तसा कारभार मुख्यमंत्र्यांचा सुरु आहे. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांचं प्रशासनावर आणि मंत्र्यांवर कोणतंही नियंत्रण नाही. भ्रष्टाचारात महाराष्ट्र हे देशात नंबर एकचं राज्य झालं आहे. लातूरचे सामाजिक कार्यकर्ते नरसिंग उदगीरकर काल मला संभाजीमध्ये आल्यानंतर भेटले. ते मातंग समाजाचे नेते आहेत. त्यांनी अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने लातूरमध्ये ट्रेनिंग सेंटर उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला, सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. साधारण २५ कोटी रुपयांचं हे ट्रेनिंग सेंटर आहे..Vaibhav Sooryavanshi Next Match : वैभव सूर्यवंशीचा पुढील सामना केव्हा? भारतासमोर Asia Cup च्या उपांत्य फेरीत श्रीलंकेचे आव्हान; मॅच Live कुठे पाहता येणार?.संजय राऊतांनी पुढे सांगितलं की, ट्रेनिंग सेंटरच्या मंजुरीसाठी उदगीरकर हे सामाजिक न्याय विभागात वारंवार हेलपाटे मारत राहिले. एके दिवशी मंत्र्यांचे ओएसडी सिद्धार्थ भंडारे म्हणाले मंत्र्यांना भेटल्याशिवाय तुमचं काम होणार नाही. मंत्र्यांनी उदगीरकरांना खासगी निवासस्थानी बोलावलं. समोरासमोर बसून त्यांनी पाच कोटी रुपयांची लाच मागितली..त्यावर उदगीरकर यांनी, ''हा विषय मातंग समाजाचा आहे, पाच कोटी रुपये मी कुठून देऊ? मला ते शक्य नाही.'' अशी बाजू मांडली. हे ऐकल्यानंर मंत्री संजय शिरसाट यांनी तुझा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकणार नाही, असं सांगून टाकलं. एकनाथ शिंदेंनी हे तथ्य तपासलं पाहिजे. नरसिंग उदगीरकरांना शिंदेंनी बोलावून घेतलं पाहिजे.. अशी मागणी खासदार संजय राऊत यांनी केलीय..''उदगीरकर हे लाचलुचपत खात्याचे अतिरिक्त संचालक असलेले विश्वास नांगरे पाटलांना भेटले. मंत्री पैसे मागतोय तर आपण सापळा रचूया, अशी विनंती त्यांनी केली. मात्र लाचलुचपत खात्याकडूनच मंत्र्यांना टीप गेली. गृहमंत्र्यांनी याचा विचार केला पाहिजे. गरीबांच्या कामासाठी मंत्री थेट पैसे मागत असतील तर राज्याचं दुर्दैव आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष आदिवासींना हाकलण्यासाठी बुलडोजर वापरतो, राज्यात चाललंय काय?'' असा संताप राऊतांनी व्यक्त केला..Pune Municipal Corporation: वाढदिवशी शुभेच्छांऐवजी ‘शहर विद्रूपीकरण पुरस्कार’! श्रीनाथ भिमालेंचा पहिला क्रमांक.तक्रारदार नरसिंग उदगीरकर म्हणाले, एसीबीकडे यासंदर्भात मी तक्रार केली. त्यानंतर मला ओएसडी म्हणाले की तुम्ही वरळीला गेला होताता का? वरळीला एसीबीचं कार्यालय आहे. ओएसडींनी सांगितलं की, आता तर पैशाशिवाय तुमचं काम होणारच नाही. या प्रकरणी आता मंत्री संजय शिरसाट काय उत्तर देतातहे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.