विधानभवनात बिबट्याच्या वेशात पोहोचले आमदार; म्हणाले, जेरबंद करून मादी-नर वेगवेगळे ठेवा, नसबंदीची गरजच नाही

राज्यात अनेक भागात बिबट्याचा मानवी वस्तीतला वावर वाढला आहे. अनेक ठिकाणी बिबट्यानं केलेल्या हल्ल्यात लहान मुलं, वृद्धांचे बळी गेले आहेत. बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात आमदारांकडून केली जात आहे. दरम्यान, जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांनी बिबट्याच्या वेशात विधानभवन परिसरात जात या मुद्द्याकडे लक्ष वेधून घेतलं. प्राणी जसा महत्त्वाचा आहे तसं माणसांचा जीवही महत्त्वाचा असल्याचं आमदार सोनवणे म्हणाले..आम्ही जंगलात जात नाही पण जंगलातला प्राणी आमच्याकडे आलाय. यात आमचा दोष नाही. तो मार्जर प्रजातीचा आहे, त्याला शेड्युल १ मध्ये कसं घेतलंय, शेड्युल २ मध्ये जायला हवं. फार मोठ्या संख्येनं बिबट्याचा वावर होतोय. हल्ले होतायत. माणसं मरतायत, लहान मुलांचा मृत्यू होतोय. माझी सरकारला विनंती आहे की, बाकी काय उपाययोजना करण्यापेक्षा, प्रत्येक माणसाला २५ लाख देण्यापेक्षा माणूसच जाणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी मागणी आमदार सोनवणे यांनी केली..Mumbai : संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये वन अधिकाऱ्यांची दारू पार्टी, व्हिडीओ व्हायरल होताच चौकशीचे आदेश.बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी राज्यात दोन रेस्क्यू सेंटर उभा करावेत असंही आमदार सोनवणे म्हणाले. त्यांनी म्हटलं की, जुन्नरला ४८ हेक्टर जागा आहे तिथं १ हजार बिबट्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर उभा करू शकता. कामाला सुरुवात करा, ९० दिवसात एकही बिबट्या महाराष्ट्रात फिरणार नाही याची काळजी घ्या. राज्यात ९ ते १० हजार बिबट्यांची संख्या आहे. २ हजार बिबट्यांचे पिंजरे बनवा..मानवी वस्तीत धुमाकूळ घालणाऱ्या आणि हल्ले करणाऱ्या बिबट्यांना ठार मारलं पाहिजे अशी भूमिका काही जणांनी मांडलीय. तसंच सरकारकडून नसबंदीचं आश्वासनही दिलं गेलंय. याबाबत विचारलं असता आमदार सोनवणे म्हणाले की, हे मार्ग फोल झालेत. बिबट्यांच्या संख्येबाबत २० वर्षांपासून मी बोलतोय. दहा वर्षांपासूनही कुणी मनावर घेतलं नाही. तेव्हा मनावर घेतलं नव्हतं. सर्वसामान्य माणसाचं जीवन आता धोक्यात आलंय. शेती उजाड झालीय, शेतकरी जीवाच्या भीतीने जात नाहीत. भिंती बांधणं, शेळ्या सोडणं हा उपाय होऊ शकत नाही. दोन रेस्क्यू सेंटर उभा करा, बेशुद्ध करा आणि तातडीने उचला, जेरबंद करा. एका बाजूला मादी आणि एका बाजूला नर ठेवले तर नसबंदीचाही विषय संपून जाईल..सह्याद्रीच्या जंगलात सोडण्याचा उपायही कुचकामी आहे. बिबट्या जंगलात राहत नाही, ऊसाच्या शेतात राहतो. तो आमच्या घराजवळ येतो. शेळ्या सोडून काही फायदा नाही, शेळ्यांच्या चोऱ्या होतील. शेळ्या लोक घेऊन जातील अशी शंकाही आमदार सोनवणे यांनी व्यक्त केली..बिबट्याच्या मुद्द्यावर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी कोरोनाला ट्रिट केलं तसे करा असं विधान केलं होतं. यावरही आमदार सोनवणे यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, असं कसं ट्रिट करणार. कोरोनावेळी इंजेक्शन दिले. आता या बिबट्यांना आधी पकडा, मग ठरवू कोणती आणि कशी ट्रिटमेंट द्यायची..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.