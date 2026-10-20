Mohan Bhagwat Vijayadashami Speech : ‘विविधतेतील एकता’च विसरल्यामुळे आपण दुर्बल झालो; मोहन भागवतांनी नव्या पिढीला दिला 'हा' संदेश

Mohan Bhagwat’s Vijayadashami Address in Nagpur : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मंगळवारी नागपुरात विजयादशमी उत्सवातून देशवासीयांना एकता, स्वबोध आणि राष्ट्रनिर्मितीचा संदेश दिला. ‘एकतेचे तत्त्व अटल आणि शाश्वत आहे, तर आपली विविधता परिवर्तनशील आहे. विविधतेतील एकता विसरल्यामुळे आपण दुर्बल झालो आणि आचरण विसरल्यामुळे आपली दुर्गती झाली,’ असे प्रतिपादन त्यांनी केले. भारताला पुन्हा विश्वगुरू बनवण्याची जबाबदारी नव्या पिढीच्या खांद्यावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले..मोहन भागवत म्हणाले की, भारत हा मत, पंथ, संप्रदाय, प्रांत, जात, भाषा, खानपान आणि रीतीरिवाज यांच्या विविधतेने समृद्ध असलेला देश आहे. या विविधतेचा स्वीकार करणारा, तिचा सन्मान करणारा आणि सर्वांकडे आपलेपणाने पाहणारा विचार हाच भारतीय एकात्मतेचा आधार आहे. सनातन परंपरा विविधतेतील एकात्मतेचे महत्त्व अधोरेखित करते. विविधता बदलत असली, तरी संपूर्ण अस्तित्वातील एकात्मता हे शाश्वत सत्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..Mohan Bhagwat: ब्रिटनमधील हिंदूंची ब्रिटन हीच कर्मभूमी: मोहन भागवत; कर्मभूमीशी प्रतारणा करण्यास हिंदुत्व सांगत नाही.‘स्वबोध’ आणि स्वदेशीच्या आचरणावर भरसंविधानाच्या उद्देशिकेतील ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांचा उल्लेख करत भागवत यांनी भावनिक एकात्मतेचे महत्त्व सांगितले. हा सामूहिक भाव भारतीय समाजाला एकत्र बांधून ठेवतो. मात्र, या तत्त्वज्ञानानुसार आचरण न केल्यामुळे देशाची अधोगती झाली आणि अनेक शतके पारतंत्र्य भोगावे लागले, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..संघाच्या शंभर वर्षांच्या कार्याचा उद्देश भारताचा ‘स्व’ जागृत करणे आणि देशाला संघटित व सक्षम बनवणे हा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्वबोध आणि स्वदेशीच्या आचरणातून समाजात आत्मभान निर्माण करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. ‘स्व’च्या रक्षणासाठी महापुरुषांनी बलिदान दिले. आता देशाच्या प्रगतीसाठी आणि राष्ट्रनिर्मितीसाठी मोठे योगदान देण्याची जबाबदारी नागरिकांवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. .RSS Chief Mohan Bhagwat : 'भारतात मुस्लिमांनी राहू नये' असे म्हणणारी व्यक्ती हिंदू असू शकत नाही; आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरुन मोहन भागवत यांचे मोठे विधान, सर्वधर्मीय सलोख्याचा दिला संदेश.सोशल मीडिया आणि एआयबाबत तरुणांना सावधगिरीचा सल्लाआजची तरुण पिढी विविध माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात माहिती मिळवते; मात्र योग्य आणि अयोग्य माहितीतील फरक ओळखणे आवश्यक आहे, असे भागवत म्हणाले. सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या वापराबाबत नियमन करण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भाष्य केले. .कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरावर बोलताना त्यांनी नवीन तंत्रज्ञान शिकण्याचे आणि त्यात प्रावीण्य मिळवण्याचे महत्त्व सांगितले. मात्र, एआयच्या नैतिक परिणामांचाही विचार केला पाहिजे. खोटे व्हिडिओ तयार करण्यासारख्या प्रकारांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. .नेपाळमधील नैसर्गिक संकटांवरही भाष्यनेपाळसह संपूर्ण हिमालयीन क्षेत्रात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक संकटांचा उल्लेख करताना भागवत यांनी विकासाच्या दृष्टिकोनावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले. विकासाच्या नावाखाली मानवी अस्तित्वच धोक्यात येईल, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये. त्यामुळे पर्यावरणाचा विचार करून विकास प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..विवेक जागृत ठेवून नव्या गोष्टी शिकणे, विविधतेचा आदर करणे आणि एकात्मतेची भावना बळकट करणे, हा त्यांच्या भाषणाचा मुख्य संदेश होता. भारताला विश्वगुरू बनवण्यासाठी नव्या पिढीने स्वबोध, नैतिकता आणि राष्ट्रहित यांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.