Monsoon 2026 : शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बातमी! यंदा मान्सूनचा पाऊस कमीच होणार, हवामान विभागाचा नवा अंदाज जारी

भारतीय हवामान खात्याने यंदाच्या मान्सूनचा सुधारित अंदाज जाहीर केला आहे. यावेळी देशभरात सरासरीच्या सुमारे ९० टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यापूर्वी हा अंदाज ९२ टक्के होता, मात्र आता त्यात घट करण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा बदल शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे..आधीच मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे शेतीचा खर्च वाढला आहे, त्यात वाढती महागाई आणि इंधनदर यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण आहे. अशा परिस्थितीत कमी मान्सूनचा अंदाज असल्याने कृषी उत्पादनावर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मागील तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच मान्सून तुलनेने कमकुवत राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे..Maharashtra Rain Alert : मॉन्सूनवर 'एल निनो'चं सावट! यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज; हवामान विभागाची मोठी अपडेट, महाराष्ट्रात काय स्थिती असणार?.महत्त्वाचे म्हणजे प्रशांत महासागरातील 'एल निनो' स्थिती पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम मान्सूनवर होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय हवामान विभागानुसार, देशात मान्सून काळात सरासरी ८७ सेंटीमीटर पाऊस पडतो. जर हा पाऊस ९६ ते १०४ टक्के दरम्यान असेल तर तो 'सामान्य' मानला जातो. मात्र यंदा तो सुमारे ९० टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याने तो 'सामान्यपेक्षा कमी' श्रेणीत गणला जात आहे..दिल्लीत पाऊस अन् महाराष्ट्रात कडक ऊन! यंदा पावसाचं गणित का बिघडलंय? कधी होणार मॉन्सूनची एन्ट्री, शास्त्रज्ञांनी सांगितलं....दरम्यान, यासंदर्भात ज्येष्ठ हवामान तज्ज्ञ के.एस. होसाळीकर यांनीही काही निरीक्षण मांडली आहे. यंदा पावसाचं प्रमाण कमी होण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच शेती, पिण्याचे पाणी, ऊर्जा आणि आरोग्य अशा सगळ्याच गोष्टींवर परिणाम होईल, असंही ते म्हणाले. याशिवाय मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी असेल. पुढील वर्षभरात याचे प्रतिकूल परिणाम जाणवतील, असंही त्यांनी सांगितलं.