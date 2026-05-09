Monsoon Update Weather Expert : जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मॉन्सून भारतात, हवामान तज्ज्ञांचा अंदाज; भारतीय उपखंडाकडे सरकण्याच्या प्रक्रियेला गती

Arabian Sea Monsoon Update : उत्तर ऑस्ट्रेलियात उष्ण हंगामाची सुरुवात होत असून, त्यामुळे मॉन्सूनच्या उत्तर दिशेकडे, अर्थात भारतीय उपखंडाकडे सरकण्याच्या प्रक्रियेला गती येऊ लागली आहे. दक्षिण गोलार्धातील उष्णकटिबंधीय वातावरण निवळू लागले असताना जगभरातील हवामानशास्त्रज्ञांचे लक्ष भारतासह दक्षिण आशियातील मॉन्सूनच्या वाटचालीकडे केंद्रित झाले आहे..त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हिंदी महासागराच्या विषुववृत्तानजीकच्या भागात मॉन्सूनची प्रारंभिक चिन्हेही दिसू लागली आहेत. भारतीय उपखंड- पॅसिफिक महासागर पट्ट्यातील हवामानतज्ज्ञ या बदलांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सर्वसाधारणरित्या ऑस्ट्रेलियातून मॉन्सून मागे हटल्यानंतर उत्तर गोलार्धात हवामान प्रणालींची जलद उभारणी होण्यास मदत होते..त्यातून केरळ किनारपट्टीवर नैर्ऋत्य मॉन्सून दाखल होण्यातील अखेरचा अडथळा दूर होतो, असा हवामान तज्ज्ञांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आताही १ जूनच्या सुमारास भारतात मॉन्सूनचे आगमन होण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती तयार होत असल्याचे मानले जात आहे..७ दिवसात मुसळधार पावसाची शक्यताभारतीय हवामान विभागाने देशातील अनेक भागांसाठी पुढील काही दिवसांमध्ये जोरदार पाऊस, मेघगर्जना आणि उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला आहे. दक्षिण भारतातील तमिळनाडू, पुदुचेरी, कराईकल, केरळ आणि माहे येथे पुढील सात दिवसांत तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच दक्षिण कर्नाटकातही काही भागांत जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज आहे..याशिवाय तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, रायलसीमा, किनारी आंध्र प्रदेश, यानम आणि पुदुचेरी भागात पुढील पाच दिवस मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि ताशी वेगवान वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. लक्षद्वीपमध्ये शनिवार आणि रविवारी अशाच प्रकारच्या हवामानाचा प्रभाव दिसून येऊ शकतो..Weather Forecast IMD Monsoon Pre Rain : पुढच्या तीन दिवसांचा हवामान अंदाज आला, ६ जिल्ह्यांना पावसाचा ऑरेंज अलर्ट; तापमान वाढणार.दरम्यान, उत्तर-पश्चिम आणि पूर्व भारतातील काही राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता असून, त्याचवेळी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि काही भागांत गारपीट होण्याचाही अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यामुळे बदलत्या हवामानामुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.