MPSC Chairman Resignation : एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा होणार का? देवेंद्र फडणवीसांनी एका वाक्यात कंडका पाडला

MPSC Chairman Resignation News : पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक असून त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला. लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी म्हटले..एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घेणे किंवा त्यांना हटविणे राज्य सरकारच्या अधिकारात नाही. संविधानातील कलम ३१७ नुसार अध्यक्षांना हटविण्याची प्रक्रिया राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिफारशीशी संबंधित आहे. तसेच, पेपरफुटीच्या वेळी विद्यमान एमपीएससी अध्यक्ष पदावर नव्हते, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करण्यासाठी आयोगातील आजी-माजी अध्यक्षांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. चौकशीत कोणी दोषी आढळल्यास कलम ३१७ नुसार राष्ट्रपतींकडे कारवाईची शिफारस केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. याबाबत राज्यपालांकडे सरकारने विनंती केली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..MPSC Protest : एमपीएससी आंदोलनात राज ठाकरेंची एन्ट्री ! विद्यार्थ्यांना वस्तुस्थिती सांगत म्हणाले- अध्यक्षांना सरकारही हटवू शकत नाही, कारण....मुंबई पोलिस व्यावसायिक पद्धतीने काम करतात. ते कोणावरही चुकीची कारवाई करत नाहीत, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले होते. मात्र, आता या विद्यार्थ्यांचा राजकीय नेतृत्वासाठी वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..MPSC Protest : एमपीएससी आंदोलनात राज ठाकरेंची एन्ट्री ! विद्यार्थ्यांना वस्तुस्थिती सांगत म्हणाले- अध्यक्षांना सरकारही हटवू शकत नाही, कारण....दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीबाबतही चर्चा झाली असून पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील २३ हजार गावांचा सर्व्हे पूर्ण झाला असून ११ ऑक्टोबरला केंद्राची समिती राज्यात येणार आहे. केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी व मदत मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.