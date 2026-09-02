MPSC Paper Leak : ...'मग माझा राजीनामा का मागता?' पेपरफुटीवरुन 'एमपीएससी'चे अध्यक्ष विवेक भीमनवारांचे खुले पत्र

MPSC Paper Leak Case: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. आपल्याविरोधात वैयक्तिक आरोप करत राजीनाम्याची मागणी केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारी २०२६ मध्ये घडली असून, आपण मार्च २०२६ मध्ये आयोगाचा प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारला असल्याचे भीमनवार यांनी स्पष्ट केले..विवेक भीमनवार यांनी बुधवारी (२ सप्टेंबर २०२६) प्रसिद्धीपत्रक जारी करत या प्रकरणातील वस्तुस्थिती मांडली. त्यांनी सांगितले की, औषध निरीक्षक परीक्षेशी संबंधित प्रश्नपत्रिका फुटीची घटना जानेवारी २०२६ मध्ये घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदाची त्यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शपथ घेतली, तर ३ मार्च २०२६ रोजी प्रत्यक्ष पदभार स्वीकारला. .त्यामुळे पेपरफुटीची घटना घडली त्यावेळी आपण आयोगाचे अध्यक्ष नव्हतो, असा त्यांनी स्पष्ट खुलासा केला. मात्र, या प्रकरणाची आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून, संबंधित प्रकरणात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. .MPSC Exam : ‘एमपीएससी’ परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा; स्पर्धा परीक्षा शिक्षक, विद्यार्थ्यांची मागणी.दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आयोगाने अंतर्गत उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती परीक्षा प्रक्रियेतील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याबाबत सूचना करणार आहे. तसेच, संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेत आवश्यक त्या सुधारणा सुचवण्यासाठी शासनानेही स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्याचे भीमनवार यांनी सांगितले. .उमेदवारांना दिला विश्वासअध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर आपले संपूर्ण लक्ष आयोगाच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता मजबूत करण्यावर केंद्रित असल्याचे भीमनवार यांनी स्पष्ट केले..वाढीव भरतीच्या जबाबदारीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लाखो उमेदवारांना न्याय्य आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे ही अध्यक्ष म्हणून आपली घटनात्मक जबाबदारी असून, ती पूर्ण पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि सचोटीने पार पाडण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचा विश्वासही त्यांनी उमेदवारांना दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.