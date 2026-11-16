महाराष्ट्र बातम्या

MPSC Scam: आयोगाचे दोन सदस्य चौकशी समितीच्या रडार वर? तुकाराम मुंढे काय कारवाई करणार?

MPSC Examination Probe into alleged irregularities in competitive exams: एमपीएससी परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू असतानाच आयोगातील दोन सदस्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
MPSC Examination Probe Tukaram Mundhe

MPSC Examination Probe Tukaram Mundhe

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Mumbai: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीची दिशा आता आयोगातीलच दोन पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकांकडे वळली असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा समावेश असलेल्या चौकशी समितीने तपासाला वेग दिला असून, आयोगातील दोन सदस्यांची चौकशी केली जाणार असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.

Loading content, please wait...
MPSC Exam
mpsc
scams in Maharashtra
Tukaram Mundhe
MPSC exam schedule

Related Stories

MPSC Probe Into Exam Irregularities Excludes State Services Main Exam 2025 Check Which Maharashtra Exams Face Inquiry
Commission active under chairmanship of retired judge for MPSC inquiry
Tukaram Mundhe MPSC News
MPSC Student Protest