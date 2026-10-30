Tukaram Mundhe on MPSC Paper Leak : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! थेट 'या' ९ परीक्षांची होणार कसून चौकशी; १६ नोव्हेंबरपूर्वी पुरावे देण्याचे कडक आवाहन

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Commission active under chairmanship of retired judge for MPSC inquiry

Commission active under chairmanship of retired judge for MPSC inquiry

Sakal

Vinayan
Updated on

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, उत्तरतालिका आधीच बाहेर येणे आणि गैरव्यवहाराच्या गंभीर आरोपांची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेला विशेष चौकशी आयोग आता पूर्णपणे सक्रिय झाला आहे.

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