MPSC सचिवपदी सौरभ कटियार, अध्यक्षपदाचा कार्यभार कुणाकडे सोपवणार?

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणानंतर आयोगात फेरबदल केले जात आहेत. आय़ोगाचे अध्यक्ष भीमनवार यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी आंदोलन झाल्यानंतर भीमनवार हे रजेवर गेले आहेत. चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या सचिव पदी आयएएस तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती केलीय. दरम्यान, आता एमपीएससी आयोगाच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे सोपवण्यात आलाय. तर सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली झाल्यानं हे पद रिक्त होतं..एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थ्यांनी ११ दिवस आंदोलन केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने चौकशीची घोषणा केली. त्यानंतर भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याची भूमिका जाहीर केली..MPSC घोटाळा उघड करणार असल्यानं मला निलंबित केलं, आरोग्य उपसंचालिका गायकवाड यांचे खळबळजनक आरोप.पेपर फुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या समितीला चौकशीसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत..भीमनवार रजेवर गेल्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही अन्य सदस्याकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आयोगातील सदस्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, यासंदर्भातील अंतिम निर्णय राज्यपालांकडून घेतला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.