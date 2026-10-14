Raj Thackeray News : राज ठाकरेंचा विवेकानंद पाटलांना फोन, लवकरच गुड न्युज; कृष्णकुंजवर भेटीसाठी दिल निमंत्रण

MPSC Protest Suspended : पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात आपल्या भाषणामुळे राज्यभर चर्चेत आलेल्या विवेकानंद पाटीलचे मंगळवारी रात्री मूळ गावी कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील माजगाव येथे आगमन झाले. यावेळी ग्रामस्थांनी त्याचे जंगी स्वागत केले. दरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विवेकानंद पाटीलला फोन करून मुंबईत भेटण्याचे निमंत्रण दिले. ‘लढ्याला यश मिळाले, आता मुंबईला येऊन भेटून जा,’ असे राज ठाकरे म्हणाल्याची माहिती विवेकानंदने दिली..पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे ११ ते १२ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन १२ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री स्थगित करण्यात आले. सरकारने विविध मागण्यांबाबत आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय घेतला. या आंदोलनादरम्यान विवेकानंद पाटील याच्या भाषणांची राज्यभर चर्चा झाली. त्याच्या मूळ गावी परतल्यानंतर ग्रामस्थांनी त्याचे उत्साहात स्वागत केले. ग्रामस्थांच्या प्रेमामुळे भारावलेल्या विवेकानंदने यावेळी भाषणही केले..आंदोलनादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार, काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम, शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी संपर्क साधून पाठिंबा दिल्याचे विवेकानंदने सांगितले. राज ठाकरे यांनीही आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. पुढील दोन दिवसांत चांगली बातमी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले होते..आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांबाबत निर्णयएमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. दिलीप भोसले हे समितीचे अध्यक्ष असून, तुकाराम मुंढे यांचाही समितीत समावेश आहे. आयोगातील आजी-माजी अध्यक्षांसह संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे..MPSC: कोल्हापूरकराने पुणे गाजवलं; नेत्यांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत चर्चा, कोण आहेत विवेकानंद पाटील?.आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच, पुढील तीन वर्षांत ७० हजार रिक्त पदे भरणे, २०२७ मधील गट-क पदांची संख्या वाढवणे, आयोगाची सदस्यसंख्या ११ पर्यंत नेणे आणि एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेणे, याबाबतही सरकारने आश्वासन दिले आहे. तहसीलदार भरतीतील ६०:४० ऐवजी ५०:५० प्रमाण आणि पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याच्या मागण्यांनाही मान्यता देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.