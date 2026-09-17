MPSC Exam Latest Update : ...अखेर राज्यसेवा 2025 च्या मुलाखती ढकलल्या पुढे; नवी तारीख काय? मुख्य परीक्षेबाबत अद्यापही अस्पष्टता!

MPSC Exam Update : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसेवा २०२५ च्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या मुलाखती २१ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान नियोजित होत्या. दरम्यान, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ च्या प्रश्नपत्रिका नव्याने तयार करून परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत आयोगाने अद्याप स्पष्ट भूमिका जाहीर केलेली नाही..प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर फेरतपासणी होईपर्यंत राज्यसेवा २०२५च्या मुलाखती स्थगित ठेवण्यात याव्यात, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आयोगाकडून अधिकृत परिपत्रक जारी होण्यास विलंब झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते..Tata Sons Reappointment : RBI च्या निर्देशानंतर टाटा समूहात मोठा उलटफेर! नोएल टाटांचा विरोध डावलून एन. चंद्रशेखरन यांची अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती.मुलाखतींची तयारी करायची, की आगामी मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करायचे, असा प्रश्न उमेदवारांसमोर निर्माण झाला होता. आता मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्याने या संभ्रमाला काही प्रमाणात पूर्णविराम मिळाला आहे..मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत अद्याप स्पष्टता नाहीराज्यसेवा २०२५ च्या मुलाखतींचा मुद्दा स्पष्ट झाला असला, तरी ३ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबरदरम्यान नियोजित राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ बाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. प्रश्नपत्रिका साधारणपणे परीक्षेच्या काही महिने आधी तयार केल्या जातात..NTA Exam Calendar 2026-27 Out : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! जेईई मेन, यूजीसी-नेटसह प्रमुख परीक्षांच्या तारखा जाहीर; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.आयोगाचे निलंबित अपर सचिव अभिजित लेंडवे यांच्या कार्यकाळात आगामी मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका तयार झाल्या असण्याची शक्यता असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेचीही चौकशी करून, गैरप्रकाराची शक्यता असल्यास परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे..नवीन प्रश्नपत्रिका तयार करून राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ पुन्हा नियोजित करावी, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता आयोग या मागणीबाबत काय निर्णय घेतो, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.