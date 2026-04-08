MPSC Result Exam : एमपीएससीचा निकाल लागला! सोलापूर जिल्ह्याच्या 'विजय'ची बाजी; पाहा एका क्लिकवर यादी

MPSC Result candidates list : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२४ चा अंतिम निकाल जाहीर झाला. यंदा सोलापूर जिल्ह्याने बाजी मारली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील विजय नागनाथ लामकाने यांनी सर्वसाधारण तसेच मागासवर्गीय गटातून राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवला. तर आरती परमेश्वर जाधव यांनी महिलांमधून राज्यात प्रथम येत जिल्ह्याचा मान वाढवला आहे..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २७ ते २९ मे २०२५ दरम्यान घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२४ चा अंतिम निकाल ८ एप्रिल २०२६ रोजी आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला. या निकालानुसार विविध २० संवर्गांतील एकूण ४६१ पदांसाठी उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे..या परीक्षेत सोलापूर जिल्ह्यातील विजय नागनाथ लामकाने (बैठक क्रमांक PN004038) यांनी सर्वसाधारण तसेच मागासवर्गीय गटातून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. तर सोलापूरच्या आरती परमेश्वर जाधव (बैठक क्रमांक PN007031) यांनी महिलांमध्ये राज्यात अव्वल स्थान मिळवले..आयोगाने निकालासोबत प्रत्येक प्रवर्गातील शिफारसपात्र ठरलेल्या शेवटच्या उमेदवाराचे सीमांकन गुण (कट-ऑफ) देखील संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत. या निकालानुसार शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या अर्जातील माहिती व दाव्यांची मूळ कागदपत्रांद्वारे पडताळणी केल्यानंतरच करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..अर्जातील माहिती चुकीची आढळल्यास किंवा आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्यास उमेदवारी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द केली जाऊ शकते, असेही आयोगाने नमूद केले आहे. तसेच वैद्यकीय तपासणीस अनुपस्थित राहिलेल्या किंवा तपासणी पूर्ण न केलेल्या उमेदवारांचा अंतिम निकालात समावेश करण्यात आलेला नाही..दरम्यान, समांतर आरक्षणासह विविध मुद्यांवर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांतील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून हा निकाल जाहीर करण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच दिव्यांग, अनाथ, खेळाडू आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित पदांवरील उमेदवारांच्या शिफारशी सक्षम प्राधिकरणाच्या तपासणीनंतरच अंतिम मानल्या जाणार आहेत.