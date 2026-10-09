MPSC Students Protest : MPSC विद्यार्थ्यांच्या नोकऱ्यांबाबत लवकरच चांगली बातमी? राज ठाकरेंची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा; विद्यार्थ्यांना संयमाचे आवाहन

MPSC Jobs Update : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध मागण्यांसाठी पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाची दखल घेत विविध राजकीय नेत्यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या नोकऱ्यांसंदर्भात सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाल्याचे त्यांनी समाजमाध्यमांवरील संदेशातून सांगितले..राज ठाकरे यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुण्यात एमपीएससीच्या आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि रास्त अपेक्षांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानुसार, आज या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केल्याचे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले..‘विद्यार्थ्यांनी संयम ठेवावा’नोकरीसाठी स्वतःचा जिल्हा, तालुका, घर आणि कुटुंबापासून दूर राहून मेहनत करणाऱ्या तरुण-तरुणींची परिस्थिती पाहून वाईट वाटते, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्रीही सकारात्मक असल्याचे चर्चेतून जाणवल्याचे त्यांनी सांगितले..येत्या काही दिवसांत एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या नोकऱ्यांसंदर्भात चांगली बातमी मिळेल, अशी अपेक्षा राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली. तसेच, विद्यार्थ्यांनी संयम राखावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे..Pune MPSC Protest: एमपीएससी आंदोलनाचा तिढा कायम; आठ दिवस उलटले, सरकार आणि आंदोलकांत संवादच नाही.भिमानवार यांच्या राजीनाम्याची मागणीएमपीएससीच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात आयोगाचे अध्यक्ष भिमानवार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकार विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणता निर्णय घेणार आणि आंदोलनावर तोडगा कधी निघणार, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.