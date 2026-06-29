ST Corporation Fraud Case : एसटी महामंडळाची कर्मचाऱ्यांकडूनच फसवणूक; वर्षभरात सापडली २८ हजार प्रकरणे

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) महसूल गळती आणि तिकीट विक्रीतील अनियमितता रोखण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबवली. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६दरम्यान राबविलेल्या मोहिमेत २८ हजार ६५३ प्रकरणे आढळून आली. त्यामध्ये पैसे घेऊन तिकीट न देणे, विनातिकीट प्रवासास परवानगी देणे, कमी भाडे आकारणे, जुन्या तिकिटांची पुनर्विक्री करणे, रोख रकमेत तफावत असे प्रकार आढळले..एसटी महामंडळाने मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती या सहा प्रादेशिक मुख्यालयांसह विविध विभागीय कार्यालयांमध्ये विशेष तपासणी पथके नेमली आहेत. तसेच जिल्हानिहाय तपासणी पथकांमार्फत नियमित मार्ग तपासणी आणि आकस्मिक तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. त्यात दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई केली जाते. त्यामध्ये वेतनवाढ रोखणे, वेतनवाढ कमी करणे, आर्थिक दंड आकारणे तसेच गंभीर प्रकरणांमध्ये सेवेतून बडतर्फीची कारवाईही केली जाऊ शकते..आढावा८३९ - भाडे वसूल करून तिकीट न देणे५,५२५ - भाडे न घेता तिकीट न देणे१६ - कमी भाडे वसूल२२२ - जुन्या तिकिटाची पुनर्विक्री५५६ - कमी रोकड मिळणे६७७ - जादा रोकड मिळणे२०,८१८ - इतर प्रकरणे२८,६५३ - एकूण प्रकरणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.