MSRTC Employees DA Hike : एसटी महामंडळाच्या ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा, महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढवला; मंत्री सरनाईकांची माहिती

ST Employees Dearness Allowance : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देत महायुती सरकारने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत ही घोषणा करत महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच घरभाडे भत्त्यासह इतर आर्थिक लाभांमध्येही वाढ करण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसह सुमारे ५ हजार ६४९ कोटी रुपयांची देणी देण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..विधानसभेत बोलताना सरनाईक म्हणाले की, "सोमवारी एसटी महामंडळातील सर्व कामगार संघटनांची बैठक घेण्यात आली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात सेवा बजावणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसटी ही केवळ परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेल्या आठ दशकांपासून शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना जोडण्याचे महत्त्वपूर्ण काम एसटी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले"..उन्हाळा, पावसाळा किंवा प्रतिकूल परिस्थितीतही अखंड सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याचे सरनाईक यांनी नमूद केले..राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. याशिवाय घरभाडे भत्ता ८, १६ आणि २४ टक्क्यांवरून अनुक्रमे १०, २० आणि ३० टक्के करण्यात आला आहे. वार्षिक वेतनवाढीचा दरही २ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली..ST Employee: एस. टी. कर्मचाऱ्यांसाठी सवलतींची खैरात! 46 ऐवजी 53 टक्के महागाई भत्ता, एक कोटीचं विमा कवच, मोफत प्रवास अन्....महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ आणि त्यासंबंधित थकबाकीसह वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५ हजार ६४९ कोटी रुपयांची रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या आर्थिक मागण्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.