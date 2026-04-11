MSRTC Bus Fare Hike : एसटी प्रवास महागणार, हंगामी वाढ १५ एप्रिलपासून; किती रुपयांनी वाढले आकडेवारी आली

ST bus fare increase Maharashtra : उन्हाळी सुट्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एसटी प्रवाशांना आता वाढीव भाड्याचा सामना करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) १५ एप्रिल २०२६ पासून तिकीटदरात हंगामी वाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे रत्नागिरीतून मुंबईचे तिकीट ६२ रुपयांनी, बोरिवली ६५ रुपये व पुणे प्रवास ५७ रुपयांनी महागला आहे. मात्र, निमआराम, शयनयान आसनी व शिवशाहीचे दर फक्त दोन रुपयांनी वाढले आहेत..एसटीच्या तिकीटदरात सुमारे १० टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून, ही दरवाढ १५ जूनपर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या खिशावर तात्पुरता भार पडणार आहे. राजापूरमधून मुंबई, बोरिवली हा प्रवास साधारण ७० ते ७३ रुपये, राजापूर-पाचल पिंपरी चिंचवड ६३, लांजा-मुंबई ६५, लांजा-पुणे ६०, गुहागर-मुंबई ५४, गुहागर- बोरिवली ५७, गुहागर-पुणे ५४, दापोली-मुंबई ४१, दापोली-बोरिवली ४४ आणि दापोली-पुणे ३६, चिपळूण- मुंबई ४७, बोरिवली ५०, ठाणे ४६ व पुणे ४३ रुपयांनी वाढ झाली आहे. संगमेश्वरमधून मुंबई ५४, बोरिवली ५७, ठाणे ५२ व स्वारगेट, पुणे ४९ रुपयांनी तिकीटदर वाढला आहे..अतिरिक्त महसूल मिळविण्यासाठीदरवाढ ही प्रामुख्याने साधी (लालपरी), जलद व सामान्य बससेवांसाठी लागू राहणार आहे. शिवनेरी, शिवशाही, एसी व ई-बससेवांना या दरवाढीतून वगळण्यात आले आहे. महिला सवलत, ज्येष्ठ नागरिक सवलतींसारख्या शासकीय सवलती पूर्ववतच सुरू राहणार असल्याचेही एसटी प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. उन्हाळी हंगामात प्रवाशांची वाढती गर्दी, इंधन दरवाढ व देखभाल खर्च यामुळे अतिरिक्त महसूल मिळविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे..ST Bus: मोफत बस प्रवासासाठी NCMC कार्ड बंधनकारक, एसटीची नवी योजना; कोणाला मिळणार फायदा?.दृष्टिक्षेपात दरवाढ (आकडे रुपयांत)मार्ग साधी जुने दर नवीन दर वाढरत्नागिरी- मुंबई ६०४ ६६६ ६२रत्नागिरी- बोरिवली ६३४ ६९९ ६५रत्नागिरी- ठाणे ५८४ ६४४ ६०रत्नागिरी-पुणे, स्वारगेट (कोकरूड मार्गे) ५२४ ५७८ ५४रत्नागिरी- पिंपरी चिंचवड (कोकरूड मार्गे) ५५४ ६११ ५७