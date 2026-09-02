मुकेश अंबानींची रिलायन्स आता आईस्क्रीमही बनवणार, अवघ्या १० रुपयांत लाँच केले प्रॉडक्ट, दिग्गज कंपन्याची उडाली झोप

रिलायन्सने टेलिकॉम क्षेत्रात जिओच्या माध्यमातून मोठा बदल घडवून आणल्यानंतर आता कंपनी आणखी एका बाजारात जोरदार एन्ट्री करण्याच्या तयारीत आहे. रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडने (RCPL) आइसक्रीम सेगमेंटमध्ये ‘बॉम्बे क्रीमरी’ या ब्रँडसह पाऊल ठेवलं आहे. कंपनीने कप, कोन आणि स्टिक आइसक्रीमची सुरुवातीची किंमत अवघी १० रुपये ठेवल्याने याची मोठी चर्चा सुरु आहे..सध्या ‘बॉम्बे क्रीमरी’ची विक्री पश्चिम भारतात सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, पुढच्या काळात हा ब्रँड देशभर नेण्याची कंपनीची योजना आहे. रिलायन्सच्या या एन्ट्रीमुळे आइसक्रीम बाजारातील स्पर्धा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रिलायन्सच्या या निर्णयाचा परिणाम शेअर बाजारातही दिसून आला आहे..Premium|Global Economy and Fuel Hike : ट्रम्प-जिनपिंग भेटीनंतर जागतिक बाजारात हालचाली; भारतीय गुंतवणूकदारांनो सावध राहा!.सध्या अमूलच्या मँगो फ्लेवर स्टिक आणि काश्मिरी केसर कुल्फीसारखी उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर किमान २० रुपयांना मिळतात. अशा परिस्थितीत १० रुपयांच्या किंमतीत आइसक्रीम बाजारात आणून रिलायन्सने थेट स्वस्त पर्याय उभा केला आहे.कंपनीचे संचालक टी. कृष्णकुमार यांनी बॉम्बे क्रीमरीच्या गुणवत्तेबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही आइसक्रीम अस्सल डेअरी क्रीमपासून तयार करण्यात आली आहे आणि सामान्य भारतीय कुटुंबांच्या बजेटमध्ये बसणारी आहे..Premium|Stock Market & Energy Outlook : होर्मुझ तणावामुळे शेअर बाजार दिशाहीन, ऊर्जा क्षेत्रात मात्र मोठी संधी.व्हॅनिला आणि चॉकलेटसोबतच साल्टेड कारमेल, माचा आणि तिरामिसूसारख्या फ्लेवर्सनाही ग्राहकांकडून मागणी वाढत आहे. फास्ट डिलिव्हरी अॅप्समुळे हा ट्रेंड आणखी वेगाने पुढे जात आहे..एक्सपर्ट मार्केट रिसर्चच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील आइसक्रीम बाजार सुमारे १५ टक्के वार्षिक CAGRने वाढत आहे. २०३५ पर्यंत हा बाजार १६.१० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. लहान शहरांमध्येही आइसक्रीमची मागणी वाढत आहे. रिलायन्स आपल्या मोठ्या नेटवर्कचा वापर करून दुकानांमध्ये खास फ्रीजर बसवत असल्याची माहिती आहे. एकूणच बॉम्बे क्रीमरीची बाजारातील उपस्थिती वाढवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.