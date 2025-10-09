Summaryसप्टेंबर हप्त्यासाठीची रक्कम मिळण्यासाठी आता केवळ प्रक्रियात्मक पावले बाकी आहेत.या योजनेचा लाभ फक्त अडीच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांनाच मिळेल.पात्र महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असून त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे..मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार याकडे पात्र लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे. मात्र आता ही प्रतिक्षा संपणार असून लवकरच हप्त्याची रक्कम मिळणार आहे. याबाबत हालचाली सुरु झाल्या आहेत. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी महिला व बालविकास विभागाकडे 410 कोटी रुपये वर्ग केले आहेत, त्यामुळे लवकरच खात्यात पैसे येण्यास सुरुवात होणार आहे..याआधी ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात देण्यात आला होता. मात्र सप्टेंबर महिन्यातील हप्त्याची रक्कम कधी मिळणार याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे, मात्र त्यांची ही प्रतिक्षा लवकरच संपणार आहे. कारण हप्त्याच्या वितरणासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून महिला व बालविकास विभागाला रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. .महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी काही निकष लागू केले होते. यानुसार ज्या कुटुंबाचं उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असेल त्याच कुटुंबातील महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतील. तसेच ई केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांनाच आता या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या ई केवायसी प्रक्रियेत लाभार्थी महिलांना त्यांच्या आधार कार्डची पडताळणी करावी लागेल. याशिवाय पती किंवा वडिलांच्या आधार क्रमांकाची देखील पडताळणी होणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी ई केवायसी प्रक्रिया दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण करावी असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे..FAQs 1️⃣ लाडकी बहिण योजनेचा सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार?सप्टेंबर हप्त्यासाठीची रक्कम विभागाकडे वर्ग झाली असून लवकरच महिलांच्या खात्यात जमा होईल. 2️⃣ किती रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे?एकूण ₹410 कोटी रुपये सामाजिक न्याय विभागाकडून महिला व बालविकास विभागाला वर्ग करण्यात आले आहेत. 3️⃣ कोणत्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतो?ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना लाभ मिळतो. 4️⃣ ई-केवायसी करणे का आवश्यक आहे?ई-केवायसीमुळे लाभार्थीची ओळख आधार क्रमांकाद्वारे पडताळली जाते, त्यामुळे गैरवापर टाळता येतो. 5️⃣ ई-केवायसीसाठी कोणती माहिती द्यावी लागते?महिलेचा आणि तिच्या पतीचा किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक पडताळणीसाठी द्यावा लागतो. 6️⃣ ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ दिला आहे?महिला व बालविकास मंत्रालयाने लाभार्थींना दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.