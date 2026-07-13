Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा खर्च ४०,००० कोटींनी वाढणार? जाणून घ्या नेमकं कारण काय...

मुंबई : भारतातील महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प अडचणीत आल्याची माहिती समोर आली आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यामुळे १.१० लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्प तब्बल ४० हजार कोटींनी वाढणार असल्याची शक्यता आहे. यामुळे हा प्रकल्प सुरु होण्याआधीच बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. .मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भूसंपादन भरपाईसंदर्भात मुख्य व्यवस्थापकांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरणाने (LARRA) ठरवलेली वाढीव भरपाई लागू केल्यास बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर अंदाजे ४०,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. परिणामी १.१० लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्प संकटात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्य व्यवस्थापकांनी हा खटला मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे..Mumbai News: एकुलती एक मुलगी, १६ वर्षे कोमात, ३७ लाख भरपाई देण्याचे आदेश; वेदनांची भरपाई पैशात होणार नाही !.याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने सुनावणीत असे सांगितले की, एलएआरआरए (LARRA) ने जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये जारी केलेल्या सुधारित नुकसान भरपाईच्या आदेशांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ होईल. तसेच हा खर्च प्रकल्पावर लादला गेला, तर त्याच्या प्रगतीला गंभीर धोका निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. तसेच गुजरात न्यायालयाने सुरत आणि भरूच जिल्ह्याला जोडलेले तीन प्रकरणात बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंटचे निवेदन मान्य केले असून याबाबत पुढची सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे..भरूचमधील ओछान गावातील जमिनीचा वादहा संपूर्ण वाद भरूच जिल्ह्यातील आमोद तहसीलच्या ओछान गावातील जमिनीशी संबंधित आहे. भूसंपादन प्रक्रिया २०१८ मध्ये सुरू झाली आणि २०२० मध्ये, संपादन अधिकाऱ्याने प्रति चौरस मीटर ५० रुपये नुकसानभरपाई निश्चित केली. या आधारावर, एका जमीनमालकाला अंदाजे ८५.८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली. तथापि, त्याने वाढीची विनंती केली. त्यानंतर, एलएआरआरएने (LARRA) नुकसानभरपाई प्रति चौरस मीटर ६६० रुपयांपर्यंत वाढवली, ज्यामुळे त्याच जमिनीची नुकसानभरपाई अंदाजे ८.४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली..Mumbai Accident: मर्सिडीजची स्कूल बसला जोरदार धडक, वाहतूक विस्कळीत; VIDEO VIRAL.…तर बुलेट ट्रेन प्रकल्प पुढे जाऊ शकणार नाही.बुलेट ट्रेन प्रकल्प व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, नुकसान भरपाई निश्चित करताना, एलएआरआरएने (LARRA) जवळच्या गावांमधील जमिनीच्या किमतींकडे दुर्लक्ष केले आणि १४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिमार्था गावाच्या विक्री दराचा आधार घेतला, जे अन्यायकारक आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.