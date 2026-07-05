Bullet Train: मुंबई ते अहमदाबाद १ तासात, बुलेट ट्रेन लवकरच सुरु होणार; रेल्वेमंत्र्यांनी तारीखच सांगितली

मुंबई : भारताचा पहिला बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर म्हणजे मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर मुंबईत तयार केला जात आहे. सरकारने या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम हाती घेतले असून जपानच्या शिंकांसेन तंत्रज्ञान आणि कार्यप्रणालीचा वापर करून हा प्रकल्प उभारला जात आहे. अशातच बहुप्रतिक्षित बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ज्यामध्ये या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा लवकरच कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती दिली आहे. .केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पाचे सुमारे ८० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे २०२७ मध्ये या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा कार्यान्वित होणार असून देशाला लवकरच पहिली बुलेट ट्रेन मिळणार आहे. त्यानंतर हा प्रकल्प २०२९ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने आणि विभागांमध्ये पूर्ण केला जाणार आहे. गुजरातमधील सानंद येथे सीजी सेमीच्या ओसॅट प्रकल्पात व्यावसायिक उत्पादनाच्या कार्यक्रमात बोलताना अश्विनी वैष्णव यांनी बुलेट ट्रेनबाबत मोठी घोषणा केली..Mumbai Rain News : झाडं रस्त्यावर पडल्यानं बेस्टचा खोळंबा, डझनभर मार्ग बदलले; प्रवाशांचे प्रचंड हाल.बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील सुरत ते बिलिमोरा असा पहिला टप्पा असून २०२७ मध्ये प्रवाशांसाठी खुला केला जाणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने वापी-सुरत, वापी-अहमदाबाद, अहमदाबाद-ठाणे आणि अहमदाबाद-मुंबई हा मार्ग सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबई आणि अहमदाबाद प्रवासाचा वेळ १ तास ५८ मिनिटांपर्यंत कमी करण्याच्या उद्देशाने या प्रकल्पाची रचना करण्यात आली आहे. या प्रकल्पात एकूण १२ स्थानकांचा समावेश असून बुलेट ट्रेनचा वेग ताशी ३२० किलोमीटर असणार आहे..तथापि, सरकारने या योजनांअंतर्गत, अंदाजे १६ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह, एकूण सुमारे ४,००० किलोमीटर लांबीचे आणखी सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये मुंबई – पुणे (४८ मिनिटे), चेन्नई – बंगळूरु (१ तास १३ मिनिटे), पुणे – हैदराबाद (१ तास ५५ मिनिटे), बंगळूरु – हैदराबाद (२ तास), वाराणसी – पाटणा – सिलीगुडी (२ तास ५५ मिनिटे), चेन्नई – हैदराबाद (२ तास ५५ मिनिटे), दिल्ली – वाराणसी (३ तास ५० मिनिटे) या मार्गांचा समावेश असणार आहे..Tukaram Mundhe: त्वचा उजळवणाऱ्या क्रीम धोकादायक; FDA ने 3 लोकप्रिय ब्रँडवर घातली बंदी, सौंदर्यप्रसाधनांचा धक्कादायक अहवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.