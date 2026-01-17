महाराष्ट्र बातम्या

BMC Election Result : मुंबई महापालिकेच्या १६१ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजप महायुतीची सत्ता, विजयाची 'ही' आहेत ५ कारणे

BJP Mumbai Victory : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः प्रचाराची धुरा सांभाळून निवडणुकीला ताकद दिली. ठाकरे कुटुंबाच्या दीर्घकालीन सत्तेविरोधात निर्माण झालेली नाराजी भाजपच्या पथ्यावर पडली.
BJP and Shiv Sena (Shinde faction) leaders celebrate historic victory after securing majority in the Mumbai Municipal Corporation elections, ending decades-long Thackeray dominance.

Yashwant Kshirsagar
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती युतीने प्रचंड विजय मिळवला. मात्र देशाचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना युतीने ठाकरे बंधूंच्या शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेचा पराभव केला. भाजप शिवसेना महायुतीने बहुमताचा आकडा पार करत मागील तीन दशकांहून अधिक काळ असलेल्या ठाकरेंच्या वर्चस्वाला धक्का दिला आहे. भाजपच्या विजयामागील पाच प्रमुख कारणे आहेत.

