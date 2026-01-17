BMC Election Result : मुंबई महापालिकेच्या १६१ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजप महायुतीची सत्ता, विजयाची 'ही' आहेत ५ कारणे

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती युतीने प्रचंड विजय मिळवला. मात्र देशाचे लक्ष लागलेल्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना युतीने ठाकरे बंधूंच्या शिवसेना (उबाठा) आणि मनसेचा पराभव केला. भाजप शिवसेना महायुतीने बहुमताचा आकडा पार करत मागील तीन दशकांहून अधिक काळ असलेल्या ठाकरेंच्या वर्चस्वाला धक्का दिला आहे. भाजपच्या विजयामागील पाच प्रमुख कारणे आहेत. . शिवसेनेत फूट२०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपदाची मागणी केली तेव्हा शिवसेना आणि भाजप वेगळे झाले. त्यानंतर, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने एकत्रितपणे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. पण २०२२ मध्ये, शिवसेना फुटली आणि एकनाथ शिंदे यांनी अनेक आमदार आणि खासदारांना सोबत घेतले. भाजपने शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. शिंदे यांचा पक्ष नंतर शिवसेना म्हणून ओळखला जाऊ लागला आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उबाठा म्हणून ओळखले जाऊ लागली. तेव्हापासून, उद्धव ठाकरेंची शक्ती सातत्याने कमकुवत होत गेली. या मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने २८ वॉर्ड जिंकले आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची मते आपल्याकडे वळवली ज्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला थेट फायदा झाला..राज अन् उद्धव ठाकरेंची युती भाजपच्या पथ्यावर राज ठाकरे यांनी २००६ मध्ये शिवसेनेतून बाहेर पडून वेगळा पक्ष स्थापन केला मात्र आता २० वर्षांनतर राज ठाकरे यांनी महापालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत युती केली. मुंबईतील मराठी मतदारांकडून मनसेला सातत्याने लक्षणीय पाठिंबा मिळाला आहे आणि या निवडणुकीत शिवसेना-मनसे युतीलाही मराठी मतदारांकडून लक्षणीय मते मिळाली. पण एक्झिट पोलवरून असे दिसून येते की भाजपला उत्तर भारतीयांकडून जास्त पाठिंबा मिळाला. खरं तर, राज ठाकरे यांची मनसे दीर्घकाळापासून उत्तर भारतीयांविरुद्ध आवाज उठवत आहे आणि याचा थेट फायदा भाजप युतीला झाला. मनसे-शिवसेना युती चांगली कामगिरी करू शकली नाही आणि महायुतीकडून त्यांचा पराभव झाला..देवेंद्र फडणवीसांनी स्वतः स्वीकारली जबाबदारी भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुका जिंकण्यासाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः जबाबदारी स्वीकारली आणि जोरदार प्रचार केला. महाराष्ट्रातील अनेक भाजप मंत्र्यांनीही निवडणूक प्रचारात भाग घेतला आणि जनतेचा पाठिंबा मिळवला. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनीही निवडणूक सभा घेतल्या आणि गर्दी जमवली, परंतु त्यांचे मतांमध्ये रूपांतर होऊ शकले नाही. भाजप आणि शिवसेनेचा प्रचार ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेपेक्षा अधिक मजबूत होता आणि हे निकालांमध्ये दिसून आले. .BMC Election: महायुतीचा महास्फोट! देवेंद्र फडणवीसांनी २५ वर्षांचा भाजपचा वनवास कसा संपवला? ठाकरे बंधुंना बाजुला कसं सारलं? वाचा....ठाकरेंच्या सत्तेविरोधात लाट, भाजपला फायदा ठाकरे कुटुंबाने देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेवर जवळजवळ तीन दशकांपासून नियंत्रण ठेवले आहे. भाजपने पहिल्यांदाच विजय मिळवला आहे. शिवसेनेने गेल्या वेळी भाजपपेक्षा जास्त वॉर्ड जिंकले, ज्यामुळे त्यांचा सर्वात जास्त काळ महापौरपदाचा कार्यभार सांभाळला. या दीर्घकालीन राजवटीने शिवसेनेविरुद्ध सत्ताविरोधी लाट निर्माण केली, ज्याचा थेट फायदा भाजपला झाला. शिवाय, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून भाजपला मिळालेल्या पाठिंब्यामुळे भाजपला फायदा झाला..पंतप्रधान मोदींवर जनतेचा विश्वासमुंबईतील या विजयात पंतप्रधान मोदींचे योगदान महत्त्वाचे आहे. विजयानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनीही याचा उल्लेख केला आणि म्हटले की, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने विकासाच्या दृष्टिकोनातून निवडणुका लढवल्या आणि जिंकले. सध्या, विरोधकांना पंतप्रधान मोदींना तोंड देणे खूप कठीण जात असल्याचे दिसून येते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.