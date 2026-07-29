MCC License Suspended: मुंबईतील क्रिकेट संघटनांना तुकाराम मुंढेंचा दणका, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासह ५ क्लबचे परवाने निलंबित

मुंबई: अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) विशेष तपासणीत क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासह (सीसीआय) मुंबईतील पाच नामांकित क्लबच्या स्वयंपाकघरांमध्ये अस्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित करण्यात आला. या कारवाईत क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, आर. के. जुहू जिमखाना, द अपर्णा जुहू जिमखाना, एमआयजी क्रिकेट क्लब (वांद्रे पूर्व) आणि द विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब यांचा समावेश आहे..एफडीएने केलेल्या तपासणीत अनेक क्लबच्या स्वयंपाकघरांमध्ये झुरळे आणि माश्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर, बुरशी लागलेल्या भाज्य भाज्या, मुदतबाह्य अन्नसाहित्य, शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसणे, अस्वच्छफरशी व सांडपाणी व्यवस्थेतील त्रुटी, अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवण, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आणि फर्स्ट एक्स्पायर-फर्स्ट आउट या पद्धतींचे पालन न करणे तसेच अन्नपदार्थांवर आवश्यक माहितीचे लेबल नसणे अशा गंभीर बाबी निदर्शनास आल्याने ही कारवाई करण्यात आली..Kyrgyzstan Medical Universities: किर्गिझस्तानमधील विद्यापीठांपासून दूर राहा; भारतीय दूतावासाकडून वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना सूचना.कारवाई सुरूच राहणार !१ एमआयजी क्रिकेट क्लबमध्ये वैध अन्नसुरक्षा परवान्याशिवाय खासगी केटरिंग संस्थेकडून अन्नसेवा पुरवली जात असल्याचे, प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे आणि अन्नसुरक्षेसंदर्भातील आवश्यक नोंदी ठेवण्यात येत नसल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले..२ गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबमध्ये वैध नोंदणी आणि परवान्याविना अन्न तयार करून ग्राहकांना दिले जात असल्याचेही उघडकीस आले आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनाविरुद्ध यापुढेही कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनाने दिला आहे..US-China: अमेरिकेकडून ‘ड्रॅगन’ची नाकेबंदी; समुद्राखालील केबलसाठी १७.५८ कोटी डॉलर, चीनविरोधी प्रकल्पांसाठी निधी.तपासात काय आढळले?तपासादरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांनी हातमोजे, टोपी आणि अॅप्रनचा वापर केला नव्हता. भांडी थेट जमिनीवर ठेवण्यात येत होती. अन्नाच्या संपर्कात येणाऱ्या उपकरणांवर ग्रीस व घाणीचा थर साचल्याचे निदर्शनास आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.