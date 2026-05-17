Mumbai Goa Highway Toll Collection : मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अपूर्ण, टोल वसुली सुरू; नितीन गडकरींच्या आवाहनाला केराची टोपली

Nitin Gadkari Mumbai Goa highway : तब्बल १७ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसतानाही प्रशासनाने टोल वसुली सुरू केल्याने प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असून अपूर्ण कामांमुळे प्रवास धोकादायक बनला आहे. विशेषतः पावसाळ्यात खड्डे, चिखल आणि वाहतूक कोंडीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याने नागरिकांनी “रस्ता पूर्ण करा, मगच टोल घ्या” अशी जोरदार मागणी केली आहे..पावसाळ्यात या महामार्गाची अवस्था अधिकच बिकट होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी पाणी साचणे, खड्ड्यांमुळे अपघाताचा धोका वाढणे आणि वाहतुकीचा खोळंबा या समस्यांना प्रवाशांना सामोरे जावे लागत आहे. दरम्यान, नागरिक संघटना आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला कामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. “सुविधा पूर्ण मिळाल्यानंतरच टोल आकारला जावा,” अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..नागोठणे आणि कोलाड येथील उड्डाणपूल, सुकेळी खिंड परिसरातील रस्त्याचे काम, तसेच माणगाव आणि इंदापूर येथील बायपास मार्गांचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. याशिवाय सर्व्हिस रोडची कामेही अपूर्ण अवस्थेत असल्याने स्थानिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पावसाळ्यात तर परिस्थिती अधिकच बिकट होते..पनवेल आणि पेण दरम्यान असलेल्या खारपाडा टोल नाक्यावर प्रशासनाने अचानक टोल वसुली सुरू केली आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नसताना आणि अधिकृत लोकार्पणही न झालेल्या परिस्थितीत टोल आकारणी सुरू झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. या मार्गावर कायमस्वरूपी वाहतूककोंडी असते..Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची मोठी कोंडी; दहा किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा...विशेषतः सुट्ट्यांच्या दिवशी आणि पर्यटन हंगामात या महामार्गावर तासंतास ट्रॅफिक जॅम होत असल्याने प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. “रस्ता पूर्ण करा, मगच टोल घ्या” अशी ठाम भूमिका प्रवाशांनी घेतली आहे.दरम्यान प्रशासन काय निर्णय घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.