Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी; वाकण-नागोठणे दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

पाली : रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रविवारी (ता. 5) दुपारी मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला. वाकण आणि नागोठणे दरम्यान असलेल्या हॉटेल गुलमोहरजवळ कोलाडच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे पाहायला मिळाले. .या वाहतूक कोंडीसोबतच दुसरीकडे मुंबई गोवा महामार्गावरच वाकण येथील इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपाजवळ रस्त्यावर दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठले होते. रस्त्यावर पाणी साचल्यामुळे वाहन चालकांना गाडी चालवताना आणि रस्त्याचा अंदाज घेताना कमालीचा त्रास सहन करावा लागला..Mumbai Pune Red Alert : राज्यात मान्सूनची दमदार वाटचाल ! पुढील ४ दिवस पावसाचे; मुंबई, पुण्यासह 'या' जिल्ह्यांत रेड अलर्ट.या संपूर्ण परिस्थितीमुळे स्थानिक नागरिक, प्रवासी आणि वाहन चालक यांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे. महामार्गावर तासनतास अडकून पडल्यामुळे विशेषतः महिला, लहान मुले आणि वृद्ध प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. पावसाच्या वातावरणात वाहनांमध्येच अडकून राहावे लागल्यामुळे प्रवाशांना अन्न आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागली. वाहनांच्या लांब रांगांमुळे वेळेचा मोठा अपव्यय झाला असून, प्रशासनाने महामार्गावरील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी त्रस्त वाहन चालकांकडून करण्यात आली..Mumbai-Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्ग ठप्प, ३ फूटापर्यंत पाणी; नागोठणेपासून पर्यायी मार्गाने वाहतूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.