महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai-Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी; वाकण-नागोठणे दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा

Mumbai-Goa Highway Traffic Jam: मुसळधार पावसामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. वाकण-नागोठणे दरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा असल्याचे समोर आले आहे.
Mumbai-Goa Highway Traffic Jam

Mumbai-Goa Highway Traffic Jam

ESakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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पाली : रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे रविवारी (ता. 5) दुपारी मुंबई गोवा महामार्गावर वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला. वाकण आणि नागोठणे दरम्यान असलेल्या हॉटेल गुलमोहरजवळ कोलाडच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे पाहायला मिळाले.

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