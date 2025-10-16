महाराष्ट्र बातम्या

MLA Niwas Canteen : आमदार निवासातील कॅन्टीनवरील कारवाई मागे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून ‘क्लीन चिट’

FDA's Initial Action and Suspension : शिळे अन्न दिल्यामुळे आमदार संजय गायकवाड यांनी कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्यानंतर निलंबित करण्यात आलेला आमदार निवासातील 'अजिंठा केटरर्स' या कॅन्टीनचा परवाना अन्न व औषध प्रशासनाने उपाहारगृहात कोणतेही अवैध खाद्यपदार्थ आढळले नसल्याचे सांगत अवघ्या महिनाभरातच परत केला आहे.
From 'Serious Violation' to 'No Illegal Items': FDA Revokes Suspension of MLA Niwas Canteen Licence Following Political Pressure.

From 'Serious Violation' to 'No Illegal Items': FDA Revokes Suspension of MLA Niwas Canteen Licence Following Political Pressure.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : शिवसेनेचे बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी शिळे अन्न दिल्यामुळे आमदार निवासातील कॅन्टीनमधील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली होती. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने अजिंठा केटरर्स या कॅन्टीनचा परवाना निलंबित  केला होता.मात्र, अवघ्या महिनाभरातच ही कारवाई मागे घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
MLA
sanjay gaikwad
food crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com