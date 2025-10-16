MLA Niwas Canteen : आमदार निवासातील कॅन्टीनवरील कारवाई मागे अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून ‘क्लीन चिट’

मुंबई : शिवसेनेचे बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी शिळे अन्न दिल्यामुळे आमदार निवासातील कॅन्टीनमधील कर्मचाऱ्यांना मारहाण केली होती. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने अजिंठा केटरर्स या कॅन्टीनचा परवाना निलंबित केला होता.मात्र, अवघ्या महिनाभरातच ही कारवाई मागे घेतली आहे. .उपाहारगृहामध्ये कोणतेही अवैध खाद्यपदार्थ आढळून आले नसल्याचे सांगत अन्न व औषध प्रशासनाने नावापुरतीच कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. आमदार निवासच्या कॅन्टीनमधील अन्नपदार्थांवरून अनेकांनी तक्रारी नोंदवल्या. मात्र गायकवाड यांच्या मारहाणीनंतर उपाहारगृहातील कॅन्टीनच्या दर्जाचा विषय राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळामध्ये चर्चेत आला. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत विधानसभेमध्येही चर्चाही झाली..Pune News : शिवाजीनगर न्यायालयाच्या इमारतीवरून उडी मारून ज्येष्ठाचा जीवन संपवण्याचा प्रयत्न; प्रकृती चिंताजनक.विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अन्न व प्रशासन विभागाने तपासणीवेळी परवानाधारक कायद्यातील ल तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन करून अन्न पदार्थ साठवणूक, अन्न पदार्थ तयार करणे व विक्रीचा व्यवसाय करीत असल्याचे आढळून आल्याचे सांगितले होते. सर्व आरोप विभागाने मागे घेतले आहेत..आम्ही ज्या अन्नपदार्थांची तपासणी केली होती, त्या अन्नपदार्थांचा दर्जा योग्य असा निघाला. उपाहारगृहाला स्वच्छता ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तेही उपाहारगृहाकडून पाळण्यात आले. त्यामुळे त्यांना पुन्हा परवानगी देण्यात आली आहे.- राजेश नार्वेकर, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.