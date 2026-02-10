मुंबई ते नागपूर अंतर आता ८ तासांत पूर्ण होणार! 18 किमी लांबीची 8 लेन लिंक रोड उभारणार; कसा असणार मार्ग? जाणून घ्या...

मुंबई : महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ते उपराजधानी नागपूर हा प्रवास आता अधिक सोपा आणि जलद होणार आहे. दक्षिण मुंबई ते नागपूर प्रवास सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार मुंबई-वडोदरा महामार्ग ठाणे कोस्टल रोडशी जोडण्याची तयारी करत आहे. ठाण्यात १८ किलोमीटर लांबीचा आठ पदरी रस्ता बांधला जाईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, नागपूरहून येणारी वाहने समृद्धी महामार्गाने थेट दक्षिण मुंबईला पोहोचू शकतील. .या नॉन-स्टॉप प्रवासामुळे केवळ वाहतूक कोंडी कमी होणार नाही तर इंधन आणि वेळेचीही लक्षणीय बचत होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली. हा प्रकल्प मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवेला ठाणे कोस्टल रोडशी जोडेल. या रस्त्याचे नेमके स्थान लवकरच जाहीर केले जाईल. हा प्रकल्प सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि त्याच्या चाचण्या सुरू आहेत..Mumbai: पार्किंगवाल्यांची दादागिरी; मराठी नागरिकाला शिवीगाळ आणि मारहाण, व्यक्तीला मनसे स्टाईल चोप, व्हिडिओ व्हायरल .१८ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता कोणती सरकारी संस्था बांधणार हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या रस्त्याच्या बांधकामाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) वर असेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार झाल्यानंतर परिस्थिती स्पष्ट होईल. हा प्रकल्प समृद्धी महामार्ग थेट मुंबई कोस्टल रोडशी जोडेल. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावरून जाणाऱ्या हायस्पीड वाहनांना दक्षिण मुंबईला पोहोचण्यासाठी वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो..आमणेहून दक्षिण मुंबईला जाण्यासाठी किमान दोन तास लागतात. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, प्रवासाचा वेळ कमी होईल. आमणेहून नरिमन पॉइंटला पोहोचण्यासाठी फक्त एक तास लागेल. या प्रकल्पाचा प्रारंभिक खर्च सुमारे ₹२,००० कोटी असल्याचा अंदाज आहे. जर हा रस्ता पूर्ण झाला, तर भविष्यात समृद्धी महामार्गावरून येणारी वाहने आमणेहून भाईदर-वर्सोवा सागरी पुलावर आणि नंतर वांद्रे-वर्सोवा सागरी पुलावर पोहोचण्यासाठी या रस्त्याचा वापर करू शकतील. ज्यामुळे ते मुंबई कोस्टल रोडला जोडतील..वांद्रे-वरळी सागरी लिंक पूल नरिमन पॉइंटपर्यंत सहज पोहोचेल. मुंबई-वडोदरा महामार्गावरून येणाऱ्या वाहनांना समृद्धीपर्यंत सहज पोहोचता येईल. हा प्रकल्प खूप महत्त्वाचा मानला जातो. या रस्त्यामुळे नागपूरहून येणारी वाहने ठाणे, भिवंडी किंवा मुंबईच्या अंतर्गत शहरात प्रवेश न करता न थांबता प्रवास करू शकतील.एमएसआरडीसीच्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर-आमाणे-भिवंडी प्रवास फक्त सात तासांत पूर्ण करता येईल..Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर.आमणे ते दक्षिण मुंबई, वलसाड, वांद्रे, अंधेरी आणि दहिसर असा प्रवास करण्यासाठी वाहनचालकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने ठाण्यात आठ पदरी नवीन रस्ता बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा मुंबई कोस्टल रोड, ठाणे कोस्टल रोड, मुंबई-वडोदरा महामार्ग आणि समृद्धी महामार्ग यांना जोडणारा एक महत्त्वाचा दुवा असेल. भविष्यात, वाहनांना सी ब्रिज आणि कोस्टल रोडद्वारे दक्षिण मुंबईला नॉन-स्टॉप प्रवेश मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.