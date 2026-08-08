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Missing Link: मिसिंग लिंक अपघाताआधी काय घडलं? किरकोळ अपघातामुळे २ मार्गिका बंद, वाहनांनी अचानक लेन बदलताच फॉर्च्युनरची ट्रकला धडक

Mumbai-Pune Expressway Missing Link Accident: ‘मिसिंग लिंक’ बोगद्यात मध्यरात्री भीषण अपघातात फॉर्च्युनरने ट्रकला धडक दिल्यामुळे मोठा अपघात झाला असून एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला .
Mumbai-Pune Expressway Missing Link Accident

Mumbai-Pune Expressway Missing Link Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : ‘मिसिंग लिंक’ बोगद्यात शुक्रवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास भीषण अपघातात पिंपरी चिंचवडमधील वाकडच्या तरुण व्यावसायिकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर सहा जण जखमी झाले. भरधाव फॉर्च्युनरने आयशर ट्रकला मागून धडक दिल्याने हा अपघात झाला. तुषार वामन भूमकर (वय ३६) असे मृताचे नाव आहे.

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