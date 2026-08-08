Missing Link: मिसिंग लिंक अपघाताआधी काय घडलं? किरकोळ अपघातामुळे २ मार्गिका बंद, वाहनांनी अचानक लेन बदलताच फॉर्च्युनरची ट्रकला धडक

मुंबई : ‘मिसिंग लिंक’ बोगद्यात शुक्रवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास भीषण अपघातात पिंपरी चिंचवडमधील वाकडच्या तरुण व्यावसायिकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर सहा जण जखमी झाले. भरधाव फॉर्च्युनरने आयशर ट्रकला मागून धडक दिल्याने हा अपघात झाला. तुषार वामन भूमकर (वय ३६) असे मृताचे नाव आहे. .फॉर्च्युनरमधील त्यांचे मित्र प्रसाद विनोदे, पंकज पाटील, प्रदीप भुसारे, अमित भाटी जखमी झाले आहेत. ट्रकचालक रामभाऊ मुडबे (रा. धाराशिव), तसेच कुलदीप पवार (रा. औसा, लातूर) जखमी झाले. धडक इतकी भीषण होती की फॉर्च्युनरचा पुढील भाग चक्काचूर झाला. महामार्ग पोलिस, देवदूत यंत्रणा आणि बचाव पथकाने जखमींना बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले. भूमकर मित्रांसह कामानिमित्त मुंबईला चालले होते..Missing Link Accident: पुण्याहून मुंबईकडे निघाले, मिसिंग लिंकवर येताच होत्याचं नव्हत झालं; पुण्यातील युवा काँग्रेस नेत्याचा मृत्यू, मध्यरात्री काय घडलं? .बोगद्यातील पहिलाच प्राणांतिक अपघातमिसिंग लिंक बोगदा एक मे रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. तेव्हापासून बोगद्यातील हा पहिलाच प्राणांतिक अपघात आहे. या अपघाताची चित्रफित व्हायरल झाली. प्राथमिक माहितीनुसार, बोगद्यात आधी एक किरकोळ अपघात झाल्याने दोन मार्गिका बंद होत्या. त्याबाबत वाहनचालकांना इशारा देण्यासाठी पुरेसे बॅरिकेड्स किंवा प्रतिबंधात्मक सुरक्षा व्यवस्था दिसत नसल्याचा दावा त्यावरून केला जात आहे..फॉर्च्युनर पहिल्या मार्गिकेतून जात होती. पुढील वाहनांनी वेग कमी करीत अचानक मार्गिका बदलल्या. त्यामुळे फॉर्च्यूनरच्या चालकाने मार्गिका बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यात तिसऱ्या मार्गिकेतून जाणाऱ्या ट्रकला धडक बसल्याचे सांगितले जात आहे. पुढे काही वाहने आधीपासून उभी असल्याने तेथे अपघात किंवा दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याचे वाटत होते. योग्य बॅरिकेडिंग असले असते, तर अपघात टाळता आला असता, अशी चर्चा सुरू आहे..Missing Link Accident: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर अपघात, फॉर्च्युनरचा चक्काचूर, एकाचा मृत्यू; धडकी भरवणारा व्हिडीओ समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.