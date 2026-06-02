Mumbai Accident: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर दोन भीषण अपघात, 2 जणांचा मृत्यू; 5 गंभीर जखमी

खालापूर : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आज पहाटे दोन तासांच्या अंतराने दोन अपघात घडले. त्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर उपचार सुरू आहेत..पहिला अपघात पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास खोपोली पोलीस ठाणे हद्दीत आडोशी येथे मुंबई लेनवर घडला. पुण्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या तांदूळ गोणी भरलेल्या ट्रकच्या चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने तो ट्रक पुढे असलेल्या कंटेनर ट्रकला पाठीमागून धडकला. याचदरम्यान बाजूच्या लेनवर कारलादेखील ट्रकने धडक दिली. धडक जोरदार असल्याने ट्रक आणि कंटेनर पलटी झाले. .या अपघातात ट्रकचालक व क्लिनर यांना गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. कंटेनरचालक महेंद्र पाल, कारमधील लीलाबाई सस्ते (वय ८०), मुकिंदा सस्ते (वय ५६) जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी एमजीएम रुग्णालय, कामोठे येथे हलविण्यात आले आहे..दुसरा अपघात खालापूरपोलिस ठाणे हद्दीत पहाटे साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास पुणे लेनवर घडला. धामणी गावाच्या हद्दीत मालवाहू टेम्पो कंटेनरवर धडकला. या अपघातात टेम्पोच्या केबिनचा चक्काचूर होऊन टेम्पोत अक्रम वस्ता (२७) आणि यासीन वस्ता (२२ रा. गुजरात) अडकले. त्यांना बाहेर काढून उपचारासाठी एमजीएम रुग्णालय कळंबोली येथे दाखल करण्यात आले.