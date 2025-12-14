महाराष्ट्र बातम्या

मुंबई-पुणे फक्त दीड तासात, तर मुंबई-पुणे-बंगळुरू साडे पाच तासात; गडकरींनी सांगितला मास्टरप्लॅन

पुणे-मुंबई अवघ्या दीड तासात आणि मुंबई-पुणे-बंगळूर अवघ्या साडेपाच तासांत पूर्ण करता येणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना दिली.
Nitin Gadkari

Nitin Gadkari

esakal

सूरज यादव
Updated on

पुणे मुंबई प्रवासाबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठी माहिती दिलीय. सध्या मुंबई पुणे प्रवासासाठी अडीच ते तीन तासांचा कालावधी लागतो. तर विकेंड, सणासुदीला ट्राफिक लागल्यास चार ते पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. पण आता मुंबई-पुणे अंतर फक्त दीड तासात गाठता येईल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलीय.

Nitin Gadkari
pune
maharashtra
Mumbai
bengaluru

