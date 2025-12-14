मुंबई-पुणे फक्त दीड तासात, तर मुंबई-पुणे-बंगळुरू साडे पाच तासात; गडकरींनी सांगितला मास्टरप्लॅन

पुणे मुंबई प्रवासाबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठी माहिती दिलीय. सध्या मुंबई पुणे प्रवासासाठी अडीच ते तीन तासांचा कालावधी लागतो. तर विकेंड, सणासुदीला ट्राफिक लागल्यास चार ते पाच तासांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. पण आता मुंबई-पुणे अंतर फक्त दीड तासात गाठता येईल अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलीय..राज्यात येत्या वर्षभरात दीड लाख कोटींची विकासकामं मंजूर झाली आहेत. त्यातली ५० हजार कोटींची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली जाणार आहेत असं गडकरी यांनी सांगितलंय. यामध्ये मुंबई ते पुणे आणि तिथून बंगळुरुला जाणाऱ्या महत्वाच्या प्रकल्पाचा समावेश असेल. पुणे-मुंबई एक्सप्रेस महामार्गाला जोडून एक सामाईक एक्सप्रेस हायवे तयार करण्यात येतोय. ग्रीनफिल्ड लिंक अटल सेतू ते जेएनपीटी चौक ते पुणे शिवाजीनगर जंक्शन असा १३० किमीचा हा मार्ग असणार आहे..१९ डिसेंबरला मराठी माणूस पंतप्रधान होईल, पृथ्वीराज चव्हाणांचं विधान; अमेरिकेतील स्टिंग ऑपरेशनमुळे राजकीय भूकंपाचा दावा.पुणे, मुंबई आणि बंगळूर या प्रमुख शहरांदरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान होणार आहे. तर पुणे-मुंबई अवघ्या दीड तासात आणि मुंबई-पुणे-बंगळूर अवघ्या साडेपाच तासांत पूर्ण करता येणार आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी विधानभवन परिसरात माध्यमांशी बोलताना दिली..गडकरी म्हणाले, की पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाला जोडणारा सामाईक द्रुतगती मार्ग उभारण्यात येत असून, अटल सेतू-जेएनपीटी चौक ते पुणे-शिवाजीनगर जंक्शनदरम्यान पुणे-बंगळूर एक्स्प्रेस द्रुतगती मार्गाचाच १३० किलोमीटरचा 'ग्रीनफिल्ड' टप्पा विकसित केला जाणार आहे. सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, पागोटे ते चौक हा पहिला टप्पा मंजूर करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.