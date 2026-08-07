Missing Link Accident: पुण्याहून मुंबईकडे निघाले, मिसिंग लिंकवर येताच होत्याचं नव्हत झालं; पुण्यातील युवा काँग्रेस नेत्याचा मृत्यू, मध्यरात्री काय घडलं?

मुंबई : मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर धक्कादायक घटना घडली आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास एका भरधाव फॉर्च्युनर कारने पाठीमागून मालवाहू टेम्पोला जोरदार धडक दिली. या धडकेत फॉर्च्युनर कारचा चक्काचूर झाला असून एकाच जागीच मृत्यू झाल्याचे समोर आले. तर या अपघातात एक गंभीर जखमी झाला असून त्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेतील मृत व्यक्ती पुण्यातील युवा नेता असून या घटनेमुळे परिसरातून शोककळा व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील कनेक्टींग लिंकच्या बोगद्यातून मुंबईकडे जाणाऱ्या लेनमध्ये अतिवेगात असणाऱ्या टोयोटा फॉर्च्युनर कारने मालवाहू टेम्पोला धडक दिली. रात्री १ वाजून २० मिनिटांनी झालेल्या या अपघातात भीषण धडकेनंतर दोन्ही वाहने बोगद्याच्या बाजूला फेकली गेली. या घटनेत पिंपरी-चिंचवडमधील वाकड येथील युवा नेते तुषार भूमकर यांचा जागीच मृत्यू झाला तर एक गंभीर जखमी आहे. तर इतर तीन जण सुखरूप असून सर्व पीडित पिंपरी चिंचवड येथील रहिवाशी असल्याची माहिती आहे..Missing Link Accident: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर अपघात, फॉर्च्युनरचा चक्काचूर, एकाचा मृत्यू; धडकी भरवणारा व्हिडीओ समोर.नेमके काय घडले?तुषार भूमकर हे पुण्यावरून मुंबईच्या दिशेने आपल्या फॉर्च्युनर कारने जात होते. यावेळी मिसिंग लिंकच्या बोगद्यात त्यांची कार समोर चाललेल्या मालवाहू टेम्पोला धडकली. ही धडकेत तुषार भूमकर यांचा जागीच अंत झाला. त्यांचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी जवळच्या सरकारी रूग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. या अपघातात कारमधील ३-४ जण जखमी झाले. त्यामधील एकाची प्रकृती गंभीर असून खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती आहे. तसेच या अपघातानंतर मिसिंग लिंकच्या बोगद्यात २ तास वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती..Mumbai News: 'स्वातंत्र्यदिनापूर्वी मोठी घटना घडणार, मुंबईत बॉम्बस्फोट करणार...', महापौर रितू तावडेंना धमकीचा मेल .कोण आहेत तुषार भूमकर?तुषार भूमकर हे परिसरातील सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात सक्रिय होते. त्यांच्या पत्नीने काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर महापालिका निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या अकाली निधनामुळे वाकड परिसरासह संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.