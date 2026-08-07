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Missing Link Accident: पुण्याहून मुंबईकडे निघाले, मिसिंग लिंकवर येताच होत्याचं नव्हत झालं; पुण्यातील युवा काँग्रेस नेत्याचा मृत्यू, मध्यरात्री काय घडलं?

Mumbai-Pune Missing Link Accident: मिसिंग लिंकवर अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. यामध्ये पिंपरी चिंचवडमधील काँग्रेस कार्यकर्त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Missing Link Tunnel Accident

Pune Youth Congress leader dies in Missing Link Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर धक्कादायक घटना घडली आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास एका भरधाव फॉर्च्युनर कारने पाठीमागून मालवाहू टेम्पोला जोरदार धडक दिली. या धडकेत फॉर्च्युनर कारचा चक्काचूर झाला असून एकाच जागीच मृत्यू झाल्याचे समोर आले. तर या अपघातात एक गंभीर जखमी झाला असून त्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेतील मृत व्यक्ती पुण्यातील युवा नेता असून या घटनेमुळे परिसरातून शोककळा व्यक्त केली जात आहे.

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