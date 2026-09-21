Mumbai Rain: २४ तासात वातावरणात मोठे बदल होणार! 'या' जिल्ह्यांमध्ये तुफान बरसणार, हवामान विभागाचा अलर्ट

मुंबई : राज्यभरात परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. यामुळे नागरिकांना काही भागात पावसाच्या सरी तर काही ठिकाणी उन्हाच्या कडाक्याचा सामना करावा लागत आहेत. महाराष्ट्रात विविध भागांत मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळत असून, हवामान विभागाकडून आज यलो अलर्ट जारी करण्यात आला होता, त्यानंतर आता पुन्हा काही जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा दिला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, परतीच्या प्रवासाला लागलेल्या मान्सूनमुळे राज्यात ऊन-पावसाचा खेळ सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. आज म्हणजेच (ता. २१) रोजी मान्सूनने राजस्थानसह हरियाणा आणि पंजाबमधील काही भागांतून माघार घेतली. त्यानंतर आता जैसलमेर, नागौर, सीकर, रोहतक, पतियाळा आणि गुरुदासपूर या भागांतून परतीची वाट धरली आहे..Dahisar: दहिसरमध्ये ओवरीपाडा गणपती मंडपावर अज्ञातांकडून दगडफेक .तथापि, पुढील २ ते ३ दिवसांत पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आणि राजस्थानच्या उर्वरित भागांतून मान्सून परतण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर सौराष्ट्र-कच्छ, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या काही भागांतूनही मान्सूनच्या माघार घेणार आहे, अशी माहिती हवामान विभागाने दिली आहे..बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्रबंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले असून ते सध्या पश्चिम-वायव्य दिशेने पुढे सरकत आहे. येत्या २४ तासांत पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरावर नवे कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होईल. त्यानंतर त्याचे रुपांतर 'तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रात' होण्याची दाट शक्यता आहे. हे क्षेत्र २३ सप्टेंबर रोजी सकाळच्या सुमारास उत्तर आंध्र प्रदेश आणि दक्षिण ओडिशाच्या किनारपट्टीजवळ पोहोचेल, अशी शक्यता आहे..Mumbai: 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनाच्या नावाखाली ४ भाविकांना गंडा, बारावीतील विद्यार्थ्याला अटक.कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?हवामान विभागाने मंगळवार, (ता. २२) रोजी रायगड, सातारा घाटमाथा आणि सोलापूर जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट दिला आहे. तसेच रत्नागिरी, ठाणे, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, कोल्हापूर घाटमाथा, नाशिक, अहिल्यानगर, बीड, लातूर, धाराशिव, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडाक्यासह पावसाच्या सरी कोसळणार आहेत. तर पालघर, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगाव या भागात तुरळक पाऊस पडणार, असा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.