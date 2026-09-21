महाराष्ट्र बातम्या

Mumbai Rain: २४ तासात वातावरणात मोठे बदल होणार! 'या' जिल्ह्यांमध्ये तुफान बरसणार, हवामान विभागाचा अलर्ट

Maharashtra Weather: राज्यभरात परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली असून हवामान विभागाने याबाबत अलर्ट जारी केला आहे.
Maharashtra Weather

Maharashtra Weather

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : राज्यभरात परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली आहे. यामुळे नागरिकांना काही भागात पावसाच्या सरी तर काही ठिकाणी उन्हाच्या कडाक्याचा सामना करावा लागत आहेत. महाराष्ट्रात विविध भागांत मध्यम ते जोरदार स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळत असून, हवामान विभागाकडून आज यलो अलर्ट जारी करण्यात आला होता, त्यानंतर आता पुन्हा काही जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा दिला आहे.

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