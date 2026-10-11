Nana Patekar Last Message : नाना पाटेकर यांनी निधनापूर्वी कोणत्या मित्राला केला होता मेसेज?; कोण आहे फॅमिली मित्र

Nana Patekar Friend Name : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे वयाच्या ७५व्या वर्षी निधन झाले. गोव्यातील डोना पावला येथील निवासस्थानी त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली होती. निधनापूर्वी मध्यरात्री २.३० वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी जवळचे मित्र अमेय नाईक यांना संदेश पाठवून अस्वस्थ वाटत असल्याचे कळवले होते..पहाटे मित्र धावले घरीरात्री उशिरा आलेला संदेश अमेय नाईक यांच्या लक्षात तातडीने आला नाही. संदेश पाहिल्यानंतर ते नानांच्या घरी पोहोचले. पहाटे चारच्या सुमारास तेथे पोहोचले असता नानांना प्रचंड घाम फुटला होता आणि श्वास घेण्यास त्रास होत होता..Nana Patekar Death: गौरीमुळे मला अटक झाली, नानांनी सोडवून आणलं; शाहरुख खानने सांगितला पहिल्या भेटीचा किस्सा.यानंतर रुग्णवाहिका बोलावण्यात आली. रुग्णालयातील वैद्यकीय पथकाने त्यांना तातडीने उपचार देत सीपीआरही दिला. मात्र, डॉक्टरांचे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाहीत. त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याची माहिती मणिपाल रुग्णालयातील डॉक्टर डॉ. शेखर साळकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.