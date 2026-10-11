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Nana Patekar Last Message : नाना पाटेकर यांनी निधनापूर्वी कोणत्या मित्राला केला होता मेसेज?; कोण आहे फॅमिली मित्र

Nana Patekar Family Friend : नाना पाटेकर यांनी निधनापूर्वी मध्यरात्री मित्राला संदेश पाठवला होता. कोण आहेत अमेय नाईक? जाणून घ्या नाना पाटेकर यांच्या फॅमिली फ्रेंडविषयी.
Nana Patekar Last Message Family Friend

Nana Patekar Last Message Family Friend

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Nana Patekar Friend Name : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे वयाच्या ७५व्या वर्षी निधन झाले. गोव्यातील डोना पावला येथील निवासस्थानी त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली होती. निधनापूर्वी मध्यरात्री २.३० वाजण्याच्या सुमारास त्यांनी जवळचे मित्र अमेय नाईक यांना संदेश पाठवून अस्वस्थ वाटत असल्याचे कळवले होते.

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