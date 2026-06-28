Narendra Modi Man Ki Baat : लग्नात काढला अख्ख्या गावाचा विमा, नांदेडच्या 'या' कुटुंबाचे पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात'मध्ये केले कौतुक

PM Narendra Modi Highlights Nanded Pethkar Family in Man Ki Baat : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमादरम्यान नांदेड जिल्ह्यातील एका कुटुंबाचे कौतुक केले आहे. या कुटुंबाने आपल्या मुलाच्या लग्नानिमित्त ३,५०० लोकांचा विमा उतरवला, ज्यासाठी त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. लग्नांमध्ये सहसा फटाके आणि मेजवानीवर मोठा खर्च केला जातो, परंतु नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील बहादूरपुरा गावातील सिद्धेश्वर पेठकर यांच्या कुटुंबाने पाहुण्यांसाठी विमा संरक्षणाची व्यवस्था करून एक वेगळा आदर्श निर्माण केला. पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात'च्या १३५ व्या भागात या उपक्रमाचा विशेष उल्लेख केला..पंतप्रधान मोदींकडून कौतुक 'मन की बात' कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले की, नांदेड जिल्ह्यातील पेठकर कुटुंबाने विशेष उल्लेखास पात्र असा उपक्रम राबविला आहे. ३,५०० लोकांचा विमा उतरवणे ही स्वतःच एक मोठी कामगिरी आहे आणि यामुळे हे कुटुंब इतरांसाठी प्रेरणास्थान बनले आहे. पेठकर कुटुंबाने बहादूरपुरा गावातील ३,५०० रहिवाशांचा (ज्यात शेतकरी आणि मजुरांचा समावेश आहे) विमा उतरवला, ज्यामुळे स्थानिक कुटुंबांना या संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे..Man Ki Baat : मन की बात'मध्ये PM मोदींनी युपीच्या 'गज मित्र'चा केला गौरव! स्थानिक लोक कसे बनले वन्यजीवांचे रक्षक? वाचा.१ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण साधारणपणे लग्नांमध्ये इतर अनेक गोष्टींवर मोठा खर्च केला जातो, परंतु पेठकर कुटुंबाने या प्रथेला छेद दिला. बहादूरपुरा गावाची लोकसंख्या सुमारे ३,६०० आहे आणि येथील बहुतांश लोक शेती करतात. मात्र, ग्रामस्थांना अनेकदा साप चावणे, वन्यप्राण्यांचे हल्ले, नैसर्गिक आपत्ती आणि रस्ते अपघात यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते; आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना वैद्यकीय उपचारांचा खर्च परवडत नाही. हे लक्षात घेऊन, पेठकर कुटुंबाने आपला मुलगा सिद्धेश्वर पेठकर आणि सून मंजुषा पेठकर यांच्या लग्नानिमित्त ग्रामस्थांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. गावाच्या मतदार यादीत नाव असलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ देण्यात आला..नवरदेवाचे मोठे भाऊ अनूप पेठकर यांनी सांगितले की, समाजाकडे पाहण्याचा त्यांच्या कुटुंबाचा दृष्टिकोन वेगळा आहे आणि ग्रामस्थांच्या कल्याणासाठी त्यांनी हे पाऊल उचलले. आता एखादी दुर्घटना घडल्यास ग्रामस्थांना विम्याची रक्कम मिळेल. यापूर्वीही या कुटुंबाने हेल्मेट आणि विमा शिबिरे आयोजित केली होती; त्यावेळी एकाच दिवसात गावातील ९०० लोकांचा विमा उतरवण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.