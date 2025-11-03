महाराष्ट्र बातम्या

Navneet Rana Hospitalized : माजी खासदार नवनीत राणा रूग्णालयात दाखल; २५ दिवस 'बेडरेस्ट' असणार!

Navneet Rana Health Update : जाणून घ्या, नेमका काय त्रास होता? ; नागपूर येथील रूग्णालयात सुरू आहेत उपचार
Amravati Former MP Navneet Rana Hospitalized : अमरावतीच्या माजी खासदार भाजपच्या नेत्या नवनीत राणा यांना नागपूर येथील रूग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान त्यांच्या पायाला दुखापत झाली होती आणि त्यानंतर फ्रॅक्चरही झाल्याने पायात एक छोटी गाठ निर्माण झाली होती.

यामुळे आता नवनीत राणा यांना अमरावतीमधील प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. शाम राठी यांच्या सल्ल्यानुसार नागपूरच्या नरेंद्रनगर येथील सुयोग हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी नवनीत राणा  यांच्यावर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. गिरीश मोटवानी यांनी शस्त्रक्रिया केली. याप्रसंगी नवनीत राणा यांचे पती आमदार रवी राणा हजर होते.

 प्राप्त माहितीनुसार पुढील साधारण २५  दिवस नवनीत राणा यांना डॉक्टारांनी पूर्णपणे बेडरेस्ट सांगितली आहे. तर नवनीत राणा यांना रूग्णालयात दाखल केल्याची माहिती समजताच त्यांच्या समर्थक आणि कार्यकर्त्यांनी त्यांना भेटीसाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.

तर काही दिवसांपूर्वीच भाजपच्या नेत्या आणि माजी खासदार नवनीत राणा यांना पुन्हा एकदा अत्यंत गंभीर स्वरूपाची ठार मारण्याची आणि लैंगिक हिंसेची धमकी मिळाली होती. हैदराबाद येथील अब्दुल नावाच्या व्यक्तीकडून स्पीड पोस्टद्वारे हे धमकीचे पत्र नवनीत राणा यांच्या अमरावती येथील निवासस्थानी पाठवण्यात आले होते.

धक्कादायक बाब म्हणजे आठवड्याभरात ही दुसरी धमकी त्यांना मिळाली होती,  या वारंवार होणाऱ्या धमक्यांमुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न देखील पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे.

