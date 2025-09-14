Naxalites Support Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या 'वोटचोरी'च्या आरोपांना नक्षलवाद्यांचाही पाठिंबा...११ पानी पत्रक जारी करत दिलं समर्थन!

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या वोटचोरीच्या आरोपांनंतर आता मोठं राजकारण तापलं आहे. अनेकांकडून यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येते आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने खुलासा करावा, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. अशातच आता नक्षलवाद्यांनीही राहुल गांधी यांच्या आरोपांचं समर्थन केलं आहे. मात्र, यासोबतच त्यांनी काँग्रेसवर टीकाही केली. .नक्षलदवाद्यांच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या समितीने म्हणजेच सेंट्रल कमिटीने यासंदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर काँग्रेसने केलेले आरोप पुन्हा अधोरेखित केले आहेत. भाजपने मतदानात गडबड करून सत्ता मिळवली, असा दावा या निवदेनात करण्यात आला आहे..Rahul Gandhi : उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांच्या शपथविधीला का हजर नव्हते राहुल गांधी? ; जाणून घ्या, कारण!.या पत्रकात नक्षलवाद्यांनीही राजकीय पक्षांप्रमाणेच थेट वोट चोरीचा आरोप उचलून धरला आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना देखील अशा पद्धतीने विधानसभा आणि इतर निवडणुका जिंकल्या गेल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मोदी आणि भाजपने 2024 च्या लोकसभा निवडणुका तसेच त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांतही मतदानात फेरफार करून विजय मिळवला, असे सेंट्रल कमिटीच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे..देशात मतांची चोरी आजची नसून गेल्या अनेक वर्षांपासून हे सर्व सुरू आहे. मात्र, काँग्रेसने हा मुद्दा उशिरा मांडला, अशी टीका नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसवर केली आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी हा प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे संसदीय लोकशाहीचे खरे स्वरूप पुन्हा उघडकीस आल्याचे सांगून, त्याविरोधात जनआंदोलनाची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे..नक्षलदवाद्यांनी ११ पानी पत्रकात केवळ भारतीय राजकारण नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचाही उल्लेख केला आहे. त्यांनी अमेरिकेतील ट्रंप प्रशासन वेगवेगळ्या देशांवर लादत असलेल्या टॅरिफबाबतही भाष्य केलं आहे. अमेरिका स्वतःची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी कमकुवत देशांवर आर्थिक दडपण आणत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे..Rahul Gandhi security issue : ‘’राहुल गांधींकडून नऊ महिन्यात सहा परदेश दौऱ्यात सुरक्षा प्रोटोकॉलचे उल्लंघन’’ ; 'CRPF’चं खर्गेंना पत्र!.चीन आणि रशिया यांसारखे देश मात्र अमेरिकेकडून टॅरिफ लादलेल्या राष्ट्रांसोबत वेगवेगळ्या करारांतून स्वतःला फायद्यात करून घेत असल्याचा आरोप पत्रकातून करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने आत्मनिर्भरतेचे जे आश्वासन दिले, ते केवळ दिखावा असल्याचे नक्षलवाद्यांचे म्हणणे आहे. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर शुल्क लावण्यात अपयशी ठरतोय, आणि यावरूनच अमेरिकेसमोर मोदी सरकार असहाय्य असल्याचे या पत्रकात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.