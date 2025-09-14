महाराष्ट्र बातम्या

Naxalites Support Rahul Gandhi : राहुल गांधींच्या 'वोटचोरी'च्या आरोपांना नक्षलवाद्यांचाही पाठिंबा...११ पानी पत्रक जारी करत दिलं समर्थन!

नक्षलदवाद्यांच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या समितीने म्हणजेच सेंट्रल कमिटीने यासंदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर काँग्रेसने केलेले आरोप पुन्हा अधोरेखित केले आहेत.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या वोटचोरीच्या आरोपांनंतर आता मोठं राजकारण तापलं आहे. अनेकांकडून यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येते आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने खुलासा करावा, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे. अशातच आता नक्षलवाद्यांनीही राहुल गांधी यांच्या आरोपांचं समर्थन केलं आहे. मात्र, यासोबतच त्यांनी काँग्रेसवर टीकाही केली.

