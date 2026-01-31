महाराष्ट्र बातम्या

Jayant Patil Statement : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासाठी झालेल्या बैठकांमध्ये काय घडलं, जयंत पाटलांनी घटनाक्रम सांगितला

Sharad Pawar Ajit Pawar meeting : दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्यासाठी झालेल्या बैठकींमध्ये नेमकं काय घडलं, याचा घटनाक्रम जयंत पाटलांनी उलगडून सांगितला असून अजित दादा किती वेळा जेवले याचाही उल्लेख केला आहे.
Jayant Patil disclosed key details of meetings held for NCP unity

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Jayant Patil explains NCP merger meetings : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणाबाबत दिवंगत नेते अजित पवार आग्रही होते, असा महत्त्वपूर्ण खुलासा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी केला. अजित पवार आणि माझ्यात अलिकडच्या काळात अनेकदा सकारात्मक चर्चा झाली होती. जवळपास आठ ते दहा वेळा आमच्या भेटी झाल्या असून, “साहेबांच्या डोळ्यादेखतच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पाहायच्या आहेत,” असे अजित दादा वारंवार सांगत होते, असे जयंत पाटील यांनी भावूक होत सांगितले.

