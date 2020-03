पंतप्रधान मोदींच्या 'त्या' निर्णयाचे रोहित पवारांनी केले स्वागत; म्हणाले...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी (ता.२) ट्विट करत सोशल मीडीयापासून दूर राहणार असल्याची घोषणा केली. त्यावरून देशभर चर्चांना उधाण आले होते. त्यानंतर मोदींनी मंगळवारी (ता.३) आणखी एक ट्विट करून यासंबंधीचा खुलासा केला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

येत्या रविवारी (ता.8) जागतिक महिला दिन असल्याने त्यादिवशी मोदींच्या सोशल मीडिया अकाउंटचे व्यवस्थापन महिला करतील. यावेळी मोदी स्वत: त्यांच्या बाजूला राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्यांच्या संघर्षातून समाजाला प्रेरणा मिळेल, अशा महिलांवर सोशल मीडिया चालवण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे, अशा प्रेरणादायी महिलांची माहिती पोहोचविण्याचे आवाहनही पंतप्रधान मोदींनी जनतेला केले आहे.

- तब्ब्ल 'इतक्या' लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा झाली 4 हजार 807 कोटींची रक्कम...

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या कल्पनेमुळे देशातील अनेक भगिनींचं कर्तृत्त्व आपल्यापर्यंत पोहोचेल. अशाचप्रकारे बेरोजगार, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांबाबतही पुढाकार घेतल्यास त्यांच्याही अडचणी कळतील आणि त्यातून योग्य मार्ग काढता येईल, असे आमदार पवार यांनी म्हटले आहे.

#SheInspiresUs हा हॅशटॅग नेमका आहे तरी काय?

८ मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. महिलांच्या कर्तृत्वाला सलाम करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक विशेष उपक्रम राबविणार आहेत. या दिवशी मोदी आपले सर्व सोशल मीडिया अकाउंट्स समाजात प्रभावी कामगिरी करणाऱ्या आणि सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरलेल्या महिलांना चालविण्यास देणार आहेत.

- Coronavirus : आग्र्यातील ६ जण कोरोनाच्या विळख्यात; रुग्णांची संख्या वाढतेय!

This Women's Day, I will give away my social media accounts to women whose life & work inspire us. This will help them ignite motivation in millions.

Are you such a woman or do you know such inspiring women? Share such stories using #SheInspiresUs. pic.twitter.com/CnuvmFAKEu

— Narendra Modi (@narendramodi) March 3, 2020