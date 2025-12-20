Sanjay Khodke Accident : राष्ट्रवादीचे आमदार संजय खोडके यांचा अपघात; पक्षाच्या बैठकीला दुचाकीने जात असताना कारने दिली धडक!

महाराष्ट्र बातम्या

NCP MLA Accident In Amravati : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार संजय खोडके यांच्या दुचाकीला कारने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात ते जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर अमरावती येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आज(शनिवार) दुपारी तीनच्या दरम्यान अमरावतीमधील डॉ. पंजाबराव कॉलनी परिसरात हा अपघात झाला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात ठिकठिकाणी कार्यकर्त्यांच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. नवसारी परिसरातील एक बैठक आटोपून संजय खोडके हे आपल्या दुचाकीने दुसऱ्या बैठकीला जात असताना विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या कारने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात संजय खोडके यांच्या पायाला आणि मणक्याला दुखापत झाली. त्यांना येथील राजापेठ परिसरातील रिम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर लगेच उपचार सुरू करण्यात आले.

संजय खोडके हे शहरात नेहमीच दुचाकीने प्रवास करतात. लोकांशी संपर्क साधणे सोयीचे व्हावे, यासाठी चारचाकी वाहनाऐवजी स्वत: दुचाकी चालवून कार्यक्रमस्थळी पोहोचणे पसंत करतात. पण, आज नवसारी परिसरात त्यांना अपघाताला सामोरे जावे लागले. अचानकपणे एका कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली.

या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तसेच कार्यकर्त्यांनी लगेच त्यांना रुग्णालयात दाखल केले. यादरम्यान त्यांनी समाजमाध्यमातून स्नेहीजन व कार्यकर्त्यांनी काळजी करू नये, आपण स्वस्थ असून उद्या आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यास उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.

मी सुखरूप आहे, काळजी करण्याचे कारण नाही -

आज मी दुपारी तीन वाजता माझ्या दुचाकीने जात असताना अपघात झाला. सध्या माझ्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी सर्व तपासण्या केल्या असून रिपोर्टसुद्धा सामान्य आहेत. मी सुखरूप आहे. काळजी करण्याचे कारण नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार एक दिवस रुग्णालयात राहावे लागणार आहे. या काळात माझ्यासोबत असलेल्या माझ्या सर्व स्नेहीजणांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. असं आमदार संजय खोडके म्हणाले आहेत.

