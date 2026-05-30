महाराष्ट्र बातम्या

Prajakt Tanpure: शरद पवार गटाचा किल्ला ढासळणार, राष्ट्रवादीचा पहिला आमदार भाजपच्या वाटेवर; राजकारण पालटणार

Prajakt Tanpure Join BJP: राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा पहिला आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसणार आहे.
ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे राहुरी तालुक्यातील नेते प्राजक्त तनपुरे शनिवारी भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शनिवारी प्रदेश कार्यालयात प्रवेश सोहळा होईल. तनपुरे यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी भाजप प्रवेशाची माहिती दिली.

