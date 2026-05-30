Prajakt Tanpure: शरद पवार गटाचा किल्ला ढासळणार, राष्ट्रवादीचा पहिला आमदार भाजपच्या वाटेवर; राजकारण पालटणार

मुंबई : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे राहुरी तालुक्यातील नेते प्राजक्त तनपुरे शनिवारी भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शनिवारी प्रदेश कार्यालयात प्रवेश सोहळा होईल. तनपुरे यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी भाजप प्रवेशाची माहिती दिली. .सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तनपुरेंना विधान परिषदेच्या अहिल्यानगर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातून उमेदवारी दिली जाणार आहे. भाजपमधील प्रवेशावर प्राजक्त तनपुरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यामध्ये मतदारसंघातील अडचणी लक्षात घेऊन त्यांनी भाजपात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझे मामा जयंत पाटील आणि शरद पवार यांना भेटायची माझ्यात हिंमत नाही. ज्यांच्या जीवावर मी संघर्ष करत आलो त्यांच्या भावनांचा देखील मला विचार करावा लागेल, असे त्यांनी यावेळी म्हटले..राष्ट्रवादीचा पहिला आमदार...मी राष्ट्रवादीचा पहिला आमदार होतो. अजित पवार महायुतीमध्ये जात असल्याचे पाहताच सगळ्या आमदारांनी पत्रावर सही केली. मात्र मी सही न करता बैठकीतून बाहेर पडलो होतो. मी कायम पक्षनिष्ठ राहिलो आणि सत्तेविरोधात लढत राहिलो आहे. मला अनेकदा सत्तेसाठी संधी आली होती. परंतु आज ज्यांच्या जीवावर मी संघर्ष करतोय, त्यांची भावना लक्षात घेता मी हा निर्णय घेत आहे, असे प्राजक्त तनपुरे यांनी सांगितले..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे शनिवार (३० मे) रोजी दुपारी ३ वाजता भाजपमधे प्रवेश करणार आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडणार असून या प्रवेशाचे बॅनर मुंबईतील भाजप कार्यालयजवळ लावण्यात आले आहेत.