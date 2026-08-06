CJP Movement : कॉकरोच जनता पार्टीकडून आज मोठी घोषणा, देशव्यापी आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरणार ?

देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित नीट परीक्षा घोटाळ्यावरुन दिल्लीत मोठे आंदोलन उभे करणारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आज गुरुवारी आपल्या पुढील वाटचालीबाबत आणि विस्ताराच्या योजनांबाबत महत्त्वाची घोषणा करणार आहे. संघटनेचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओ संदेशात सांगितले की, गेल्या दोन दिवसांत छत्रपती संभाजीनगर येथे आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे..रांका यांनी नमूद केले की, “आम्ही या देशात पद्धतशीर बदलासाठी एक मोठा लढा सुरू केला आहे.” या आंदोलनामुळे संपूर्ण भारतातील लोकांच्या मनात मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. रणनीती ठरवण्यापूर्वी नेतृत्वाने इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून आलेल्या हजारो सूचना आणि संदेशांचे पुनरावलोकन केले. गुरुवारी आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करणारी घोषणा CJP च्या नेत्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या निवासस्थानी घेतलेल्या सुमारे सात तासांच्या रणनीती बैठकीनंतर करण्यात येणार आहे..Pune Student Protest Celebration : शिक्षणमंत्र्यांच्या कथित राजीनाम्याच्या दाव्यानंतर पुण्यात विद्यार्थ्यांचा जल्लोष; ‘मेलोडी’ वाटून साजरा केला आनंदोत्सव.या बैठकीत नेतृत्वाने देशभरात संघटनेची उपस्थिती बळकट करणे, विद्यार्थी संघटनांचे देशव्यापी जाळे निर्माण करणे आणि विविध राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या शिक्षण-विषयक आंदोलनांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण सुधारणांना अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी ठेवून राष्ट्रीय स्तरावरील विद्यार्थ्यांचा ‘प्रेशर ग्रुप’ म्हणून विस्तार करण्याच्या योजनांवर चर्चा झाली. संघटना निवडणूक राजकारणात न उतरता एक सामाजिक आणि जनहितार्थ आवाज उठवणारे व्यासपीठ म्हणून कार्यरत राहील, असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला..अभिजीत दिपके यांनी बैठकीनंतर सांगितले, “कृती आराखड्यावर आज आम्ही चर्चा करण्यासाठी जमलो आहोत. देशाच्या इतर भागांमध्ये आम्ही कसे आणि कुठे योगदान देऊ शकतो, यावर चर्चा करू. आम्ही राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा विचार करत नाही. भारतातील लोकांचा न्यायव्यवस्था, राजकारणी आणि संपूर्ण व्यवस्थेवर विश्वास नाही. आम्ही एक दबाव गट म्हणून काम करू.” संघटना केवळ शिक्षण-विषयक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. यात परीक्षांमधील सुधारणा, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, विद्यार्थी कल्याण आणि शिक्षण व्यवस्था बळकट करणे यांचा समावेश असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.