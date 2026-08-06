महाराष्ट्र बातम्या

CJP Movement : कॉकरोच जनता पार्टीकडून आज मोठी घोषणा, देशव्यापी आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरणार ?

Student Pressure Group : नीट परीक्षा घोटाळ्याविरोधात CJP ने देशव्यापी आंदोलन उभारले असून पुढील रणनीतीची घोषणा आज होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या बैठकीत आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला.
Abhjit Dipke

Abhjit Dipke

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित नीट परीक्षा घोटाळ्यावरुन दिल्लीत मोठे आंदोलन उभे करणारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आज गुरुवारी आपल्या पुढील वाटचालीबाबत आणि विस्ताराच्या योजनांबाबत महत्त्वाची घोषणा करणार आहे. संघटनेचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओ संदेशात सांगितले की, गेल्या दोन दिवसांत छत्रपती संभाजीनगर येथे आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Cockroach Party popularity
CJP protest actions
CJP meeting strategies
Abhijit Deepke CJP