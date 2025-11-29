महाराष्ट्र बातम्या

Ration SMS Facility: राज्यातील रेशनधारकांसाठी मोठा दिलासा! आता धान्य वितरणाची माहिती थेट मोबाईलवर येणार; रेशनवाल्यांची मनमानी कमी होणार

Ration SMS Facility: रेशनकार्डधारकांसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रेशनकार्डची नवीन एसएमएस सुविधा सुरू झाली आहे. यामुळे आता धान्य वितरणापूर्वी त्याचे प्रमाण आणि प्रकार याची संपूर्ण माहिती मिळणार आहे.
राज्यातील रेशनकार्ड लाभार्थ्यांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत पुढील महिन्याच्या धान्य वितरणाची माहिती रेशन दुकानात भेट दिल्यानंतर मिळत होती. मात्र आता नागरिकांना रेशन दुकानात जाण्यापूर्वी त्यांच्या मोबाईल फोनवर एसएमएसद्वारे धान्य वितरणाची माहिती मिळेल. यामुळे धान्य वितरणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वाढली आहे. नागरिकांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे.

