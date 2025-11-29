Ration SMS Facility: राज्यातील रेशनधारकांसाठी मोठा दिलासा! आता धान्य वितरणाची माहिती थेट मोबाईलवर येणार; रेशनवाल्यांची मनमानी कमी होणार

राज्यातील रेशनकार्ड लाभार्थ्यांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत पुढील महिन्याच्या धान्य वितरणाची माहिती रेशन दुकानात भेट दिल्यानंतर मिळत होती. मात्र आता नागरिकांना रेशन दुकानात जाण्यापूर्वी त्यांच्या मोबाईल फोनवर एसएमएसद्वारे धान्य वितरणाची माहिती मिळेल. यामुळे धान्य वितरणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वाढली आहे. नागरिकांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे. .Mumbai Crime: लेकराचा जेवणास नकार, जन्मदात्याला राग अनावर, वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने...; संतापजनक कृत्याने मुंबईत खळबळ .राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी पुरवठा विभागाने ही एसएमएस प्रणाली लागू केली. नोव्हेंबरपासून अनेक लाभार्थ्यांना ही एसएमएस सेवा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्यामुळे त्यांना किती प्रमाणात बाजरी, तांदूळ आणि गहू मिळेल याची स्पष्ट माहिती मिळते. एसएमएस प्रणाली लागू झाल्यानंतर, प्रत्येक लाभार्थीला धान्य वितरणापूर्वी एक सूचना मिळेल..या संदेशात धान्य वितरणाचा प्रकार, प्रमाण आणि महिना तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत धान्य पूर्णपणे अनुपालन करत असल्याची माहिती दिली जाईल. धान्य पावत्या आणि न पोहोचवल्याची माहिती एसएमएसद्वारे पाठवली जात आहे. ज्यामुळे अनियमितता रोखण्याची अपेक्षा आहे. पुरवठा विभागाने तक्रारींसाठी टोल-फ्री क्रमांक जारी केला आहे. प्रश्न असलेले लोक १८००-२२४९५० किंवा १९६७ वर संपर्क साधू शकतात..याव्यतिरिक्त, जर त्यांना संदेश मिळाला नाही, तर लाभार्थी "मेरा रेशन अॅप" वर त्यांचा आधार क्रमांक टाकून त्यांचा धान्य कोटा तपासू शकतात. हे अॅप मंजूर आणि प्रत्यक्ष धान्य यांच्यातील फरक ओळखणे सोपे करते. एसएमएस सेवा फक्त अशा लाभार्थ्यांना उपलब्ध असेल ज्यांचा मोबाईल नंबर त्यांच्या रेशन कार्डशी लिंक केलेला आहे..Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा! .ज्यांनी अद्याप ते अपडेट केलेले नाही त्यांना त्यांच्या रेशन दुकानांना भेट देऊन त्यांचा नंबर लवकरात लवकर नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. पुरवठा विभागाने काही तांत्रिक अडचणी मान्य केल्या आहेत. काही लाभार्थ्यांना चुकीचे संदेश मिळाल्याच्या तक्रारींची चौकशी सुरू आहे आणि सिस्टम वेगाने अपडेट केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.