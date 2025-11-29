Mumbai Crime: लेकराचा जेवणास नकार, जन्मदात्याला राग अनावर, वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने...; संतापजनक कृत्याने मुंबईत खळबळ

मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. जेवत नसल्यामुळे जन्मदात्यानेच त्याच्या सहा वर्षांच्या मुलाला वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेत मुलगा जखमी झाला असून पित्याविरोधात शहर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. जखमी बालकाची आई निशी कथुरे (वय २७) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार ही कारवाई केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..पोलिसांच्या माहितीनुसार, जखमी बालकाचे नाव युवान असे असून, तो आई निशी आणि वडील युवराज यांच्यासोबत सहारगाव परिसरात राहतो. निशी आणि युवराज यांच्यात वरचेवर किरकोळ कारणावरून वाद घडत होत. काही दिवसांपूर्वी युवराजने किरकोळ कारणावरून वाद उकरून काढला, मारहाण केली आणि निशीला घरातून बाहेर काढले. ती तिच्या माहेरी गेली..Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा! .दरम्यान, २५ नोव्हेंबरला युवराजने व्हिडिओ कॉल करून युवानच्या शरीरावरील जखमा दाखवल्या. त्या पाहून निशी तातडीने सहारगाव येथील त्यांच्या घरी आली; मात्र घराला कुलूप आढळल्याने तिने शोधाशोध सुरू केली. दोन दिवसांनंतर युवान परिसरातील महिलेसोबत आढळला..चौकशी केली असता पती मुलाला या महिलेकडे सोडून पसार झाल्याचे तिला समजले. तिने मुलाकडे विचारपूस केली तेव्हा जेवत नसल्याने वडिलांनी वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने मारले, असे सांगितले. निशीने मुलाचे कपडे काढून पाहिले असता त्याच्या शरीरभर पट्टा, वायरचे वळ आढळले. त्यानंतर तिने तक्रार दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सध्या पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत..Mumbai Crime: २० हप्त्यांचे आमिष, २१व्या महिन्यात फसवणूक! वनक्लिककडून गुंतवणूकदारांच्या लाखो रुपयांचा खेळखंडोबा, प्रकरण काय ?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.