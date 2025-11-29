मुंबई

Mumbai Crime: लेकराचा जेवणास नकार, जन्मदात्याला राग अनावर, वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने...; संतापजनक कृत्याने मुंबईत खळबळ

Crime News: मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. जेवत नसल्यामुळे जन्मदात्यानेच त्याच्या सहा वर्षांच्या मुलासोबत संतापजनक कृत्य केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.
मुंबई : मुंबईत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. जेवत नसल्यामुळे जन्मदात्यानेच त्याच्या सहा वर्षांच्या मुलाला वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेत मुलगा जखमी झाला असून पित्याविरोधात शहर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. जखमी बालकाची आई निशी कथुरे (वय २७) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार ही कारवाई केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

