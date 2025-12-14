Driving Test: ...तर आरटीओ अधिकाऱ्यांवर चौकशीचा फास? ड्रायव्हिंग लायसन्स परीक्षेसाठी नवीन नियम लागू; आरटीओ यंत्रणा हादरली

महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी जारी केलेल्या नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी) मुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स चाचणी प्रणालीबाबत एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या SOP अंतर्गत जर कोणत्याही RTO मध्ये कायमस्वरूपी ड्रायव्हिंग लायसन्स चाचणीत १० टक्क्यांपेक्षा कमी उमेदवार अनुत्तीर्ण झाले, तर तेथे काम करणाऱ्या मोटार वाहन निरीक्षकांच्या कामाचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..याव्यतिरिक्त ड्रायव्हिंग चाचणीच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. वाहतूक विभागाचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल रस्ता सुरक्षा मजबूत करणे आणि कुशल चालक विकसित करणे या उद्देशाने आहे. एसओपी सर्व आरटीओना केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ अंतर्गत स्थापित केलेल्या प्रक्रियांनुसार काटेकोरपणे ड्रायव्हिंग चाचण्या घेण्याचे निर्देश देते..Mumbai Railway Station: दादर स्थानकावर नवी मार्गिका; प्लॅटफॉर्म ८ लवकरच सुरू होणार; गाड्यांची संख्याही वाढणार.आयुक्तांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणात रस्ते अपघात हे चालकांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवल्यामुळे होतात. त्यामुळे परवाने देण्यापूर्वी प्रत्यक्ष ड्रायव्हिंग कौशल्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. या कडकपणामुळे अपघात कमी होतील असा विभागाचा दावा आहे. १० टक्के अपयशाच्या मानकावर सध्याच्या आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हे निर्देश "विचित्र" आणि "अवास्तव" आहे..त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, एखाद्या पर्यवेक्षकावर विशिष्ट टक्के उमेदवारांना नापास करण्यासाठी दबाव आणला जाऊ शकतो, जरी ते पात्र असले तरीही. एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले की, एखाद्याला फक्त एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत नापास करणे हे नियम आणि नीतिमत्तेच्या विरुद्ध आहे. मोटार वाहन निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, अनेक आरटीओमध्ये एसओपींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे..राज्यातील अनेक आरटीओमध्ये लहान ड्रायव्हिंग चाचणी ग्राउंड आहेत किंवा सार्वजनिक रस्त्यांवर चाचण्या घेतल्या जातात. अनेक ठिकाणी पाणी, शौचालये आणि सावलीसारख्या मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. अशा परिस्थितीत, नियमांनुसार गुणवत्ता चाचण्या घेणे एक आव्हान बनते. राज्यात आधुनिक स्वयंचलित ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅक विकसित केले जात आहेत, जे चाचणी प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करतील असेही एसओपीमध्ये म्हटले आहे..Mumbai News: जळीत रुग्णांसाठी केईएमचा मोठा आरोग्यविषयक टप्पा! नवीन उपचार केंद्राचे लोकार्पण; काय सुविधा मिळणार?.हे ट्रॅक पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यास वेळ लागणार असला तरी, आरटीओना एकसमान आणि कठोर मॅन्युअल चाचणी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, नियुक्त आयएमव्हीची उपस्थिती आणि ड्रायव्हिंग चाचणी स्थळांवर सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्हीमध्ये व्यावहारिक अडचणींचाही उल्लेख केला आहे. अनेक ग्रामीण भागात, खुल्या मैदानात किंवा तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये चाचणी घेतली जाते. अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे सोपे नाही..त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्नही उपस्थित होतो. आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ही समस्या गंभीर आहे. २०१९ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान महाराष्ट्रात रस्ते अपघातात ९५,७२२ लोकांचा मृत्यू झाला. चालू वर्षात, ३० सप्टेंबरपर्यंत २६,९२२ रस्ते अपघात झाले आणि ११,५३२ मृत्यूची नोंद झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अपघातांमध्ये ०.८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर मृत्यूंमध्ये ०.४ टक्क्यांनी किंचित घट झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.