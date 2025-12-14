महाराष्ट्र बातम्या

Driving Test: ...तर आरटीओ अधिकाऱ्यांवर चौकशीचा फास? ड्रायव्हिंग लायसन्स परीक्षेसाठी नवीन नियम लागू; आरटीओ यंत्रणा हादरली

Maharashtra Driving License Test SOP: महाराष्ट्रात ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्टसाठी नवीन SOP लागू केल्याने वाद निर्माण झाला आहे. १०% पेक्षा कमी अनुत्तीर्ण झाल्यास RTO अधिकाऱ्यांची तपासणी केली जाईल.
Mansi Khambe
महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी जारी केलेल्या नवीन मानक कार्यपद्धती (एसओपी) मुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स चाचणी प्रणालीबाबत एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या SOP अंतर्गत जर कोणत्याही RTO मध्ये कायमस्वरूपी ड्रायव्हिंग लायसन्स चाचणीत १० टक्क्यांपेक्षा कमी उमेदवार अनुत्तीर्ण झाले, तर तेथे काम करणाऱ्या मोटार वाहन निरीक्षकांच्या कामाचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

