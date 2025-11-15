महाराष्ट्र बातम्या

New ST Bus: मद्यपी चालक असल्यास एसटीला ब्रेक लागणार, एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय

MSRTC: मद्यधुंद अवस्थेत बस चालवणे थांबवण्यासाठी एसटी महामंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये बसेसमध्ये चालकाजवळ ब्रेथ अ‍ॅनालयझर यंत्र बसविण्यात येणार आहे.
मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात पुढील वर्षात दाखल होणाऱ्या नव्या बसेसमध्ये चालकाजवळ ब्रेथ अ‍ॅनालयझर यंत्र बसविण्यात येणार आहे. या यंत्रामुळे चालकाने मद्यपान केले असल्याचे आढळल्यास बसचे इंजिन सुरू होणार नाही, म्हणजेच मद्यधुंद अवस्थेत बस चालवणे पूर्णपणे थांबवले जाईल.

