New ST Bus: मद्यपी चालक असल्यास एसटीला ब्रेक लागणार, एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवामुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात पुढील वर्षात दाखल होणाऱ्या नव्या बसेसमध्ये चालकाजवळ ब्रेथ अॅनालयझर यंत्र बसविण्यात येणार आहे. या यंत्रामुळे चालकाने मद्यपान केले असल्याचे आढळल्यास बसचे इंजिन सुरू होणार नाही, म्हणजेच मद्यधुंद अवस्थेत बस चालवणे पूर्णपणे थांबवले जाईल..राज्य परिवहन महामंडळाकडून (एसटी) प्रवाशांच्या जिवाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच नशेत असलेल्या चालकांमुळे होणाऱ्या अपघातांचा धोका टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे केवळ प्रवाशांचा विश्वास वाढणार नाही, तर बस चालकांमध्येही जागरूकता आणि जबाबदारीची भावना निर्माण होईल. एसटीच्या ताफ्यात येणाऱ्या आठ हजार नव्या बसेसमध्ये ही प्रणाली अनिवार्य असून, प्रत्येक बसमध्ये आधुनिक डिजिटल प्रणालीसह ब्रेथ अॅनालायझर बसविण्यात येईल, ज्यामुळे चालकांच्या सुरक्षिततेसह प्रवाशांच्या जीवनालाही धोका पोहोचणार नाही.

नवीन बस खरेदी करारात तशी अट एसटी महामंडळाने नव्या बस खरेदीसाठी तयार केलेल्या करारनाम्यातच ब्रेथ अॅनालायझर प्रणाली बसविणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच, नव्या बस उत्पादक कंपनीनेच या यंत्राची बसवणी आणि तपासणी करून देणे आवश्यक आहे..नव्या एसटी बसमध्ये 'ब्रेथ अॅनालायझर'पुढील वर्षभरात एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात आठ हजार नव्या बसेसचा समावेश होणार आहे. या सर्व नव्या बसमध्ये चालकांच्या बाजूला विशेष ब्रेथ अॅनालायझर बसविण्यात येईल..ब्रेथ अॅनालायझर म्हणजे नेमके काय?'ब्रेथ अॅनालायझर' हे एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आहे, जे चालकाने श्वास घेताच अल्कोहोलचे प्रमाण तपासते आणि ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाण आढळल्यास प्रणाली 'लॉक' होते..

सुरक्षित प्रवासावर भरअनेकदा एसटी प्रवास करताना चालकाच्या स्थितीबद्दल प्रवाशांना शंका वाटत असे; पण या यंत्रणेमुळे प्रवाशांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळेल. एसटी प्रशासनाचे उद्दिष्टच 'सुरक्षित प्रवास, विश्वासार्ह सेवा' असल्याचे अधिकारी सांगतात..मद्यपी चालकांना अटकाव बसणारया नव्या यंत्रणेमुळे मद्यधुंद अवस्थेत बस चालविणाऱ्या चालकांना अटकाव बसणार आहे. प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणारे प्रकार आता थांबतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..एसटीच्या ताफ्यात आठ हजार नव्या बसेसराज्य परिवहन महामंडळाकडे सध्या सुमारे १६ हजार बस आहेत. त्यापैकी जुने वाहन टप्प्याटप्याने बाद करून ८ हजार नव्या बसेसची खरेदी पुढील आर्थिक वर्षात केली जाणार आहे. या पैकी पाच हजार बस बसमध्ये डिजिटल मॉनिटरिंग, सेन्सर आणि सुरक्षाव्यवस्थांसह ब्रेथ अॅनालायझर बसविलेले असणार आहे..महाधुंद चालकांमुळे अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावी ठरेल. अद्याप याबाबत कुठलेही पत्रक आम्हाला आले नाही; पण अशा बसमुळे प्रवाशांची सुरक्षा अधिक मजबूत होईल असे एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले..