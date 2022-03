बाळासाहेब ठाकरे यांची स्वप्ने फडणवीस पूर्ण करतील, नितेश राणेंचा दावा

तुळजापूर (जि.उस्मानाबाद ) : महाविकास आघाडी हे राज्यावरील संकट असल्याची टीका आमदार नितेश राणे यांनी सोमवारी (ता.२१) येथे केली. तुळजाभवानी मातेच्या दर्शनासाठी राणे कुटूंबियांसह येथे आले होते. त्यावेळी दर्शनानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. आमदार राणे म्हणाले की, राज्यातील महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार हेच नागरिकांसाठी संकट आहे. तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांची स्वप्ने देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) पूर्ण करतील, असेही त्यांनी सांगितले.(Nitesh Rane Says, Balasaheb Thackeray's Dreams Will Be Fulfill By Devendra Fadnavis)

उस्मानाबाद व औरंगाबादचे नामकरण करण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नशीबात नाही असेही ते म्हणाले. यावेळी तुळजाभवानी मंदिर समितीच्या वतीने तहसीलदार सौदागर तांदळे, तसेच भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, तालुकाध्यक्ष संतोष बोबडे, सचिन पाटील यांच्या वतीने नितेश राणे (Nitesh Rane) यांचा सत्कार करण्यात आला.

राणे यांचे फटाके फोडून येथे कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले.