नवाब मलिकांना दिलासा नाहीच; १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

By

मुंबई : राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना आजही दिलासा मिळू शकलेला नाही. यापूर्वी १३ दिवसांची ईडीच्या कोठडीनंतर आता त्यांना मुंबईच्या पीएमएलए कोर्टानं (PMLA Court) १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळं मलिकांची रवानगी आता ऑर्थर रोड तुरुंगात होणार आहे. (No relief to Nawab Malik 14 days judicial custody by PMLA court)

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी (Dawood Ibrahim) कथित स्वरुपात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीनं अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना कोर्टानं १३ दिवसांची ईडीची कोठडी सुनावली होती. आज ही कोठडी संपत असल्यानं त्यांना पुन्हा मुंबईतील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आलं. तेव्हा कोर्टानं त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

हेही वाचा: मोदींची झेलेन्स्कींसोबत ३५ मिनिटं चर्चा; मदतीसाठी मानले आभार

दरम्यान, नवाब मलिकांच्या वकिलांनी मलिकांच्या अटक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असून न्यायालयीन कोठडीला विरोध दर्शवला. मुळातच ईडीची कारवाई बेकायदा असल्याचं सांगत मुंबई हायकोर्टातही ईडीच्या कारवाईला आव्हान देण्यात आलं आहे. दुपारी चार वाजता यावर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळं सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज सादर करण्यात आला नाही. पण तुर्तास २१ मार्चपर्यंत नवाब मलिक ऑर्थर रोड तुरुंगात असणार आहे. यामुळं न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यानं नवाब मलिकांचा जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.